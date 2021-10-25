Чемпионы особой выдержки

Накал эмоций
Теннисный шарик летает
над столом, отскакивает, мастерски встреченный ракеткой. Удар, еще один!
Болельщики переглядываются: вот это класс! И вправду настоящее удовольствие
наблюдать за игрой Валерия Яковлева из Кировского района. Он пританцовывает у
стола, бьет белым мячиком об пол, кладет его на ладонь, наклоняется, виртуозно
подбрасывает… Отличный теннисист! Не меньшим накалом эмоций сопровождаются
выступления Валентины Кондауровой, представляющей Выборгский район (она
победила в соревнованиях среди женщин).
На шести столах
развернулся турнир по настольному теннису. Пожалуй, это было самое
эмоциональное состязание первого дня спартакиады, которая прошла на базе отдыха
«Связист» Приозерского района.
Атмосфера в спортзале
главного корпуса наэлектризована. Страсти кипят: то и дело кто-то издает
победный клич или расстроенно охает. Спортсменов — и своих, и соперников —
дружно подбадривают.
Настольный теннис в нашей
стране всегда жаловали: в пинг-понг играли во дворах, мини-соревнования
устраивали в обеденный перерыв прямо на рабочем месте. Вот и сейчас многие
ветераны рады тряхнуть стариной. И неважно, что иные участники выбывают после
первых поединков. Проигрыш — лишь повод хорошенько потренироваться,
восстановить утраченные навыки и в следующем году выступить лучше.
Три счастливых дня
Третья спартакиада
ветеранов, организованная Ленинградской общественной организацией ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов при
поддержке губернатора Ленобласти, собрала 22 команды из всех районов 47-го
региона.
Плавание, настольный
теннис, бег, комбинированная эстафета, дартс, стрельба из лазерного оружия,
шашки плюс творческая визитная карточка — перечень впечатляющий. А ведь
спортсмены находятся в зрелом возрасте — женщины от 55 лет, мужчины старше 60.
Есть участники, разменявшие не то что седьмой — восьмой десяток!
«Люди старшего поколения,
выросшие в Советском Союзе, привыкли заниматься спортом. В нашей молодости это
было нормой, — говорит председатель Ленинградской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Юрий Олейник. — Но и сейчас, с высоты возраста, мы отлично понимаем,
что спорт — это шанс продлить активную жизнь. Не прозябать в стенах квартир, не
зацикливаться на болячках, а жить насыщенно, с задором».
По мнению Юрия Ивановича,
спартакиада ветеранов — это отличная возможность пообщаться, отдохнуть в
отличных условиях (на турбазе, расположенной в живописном месте) и, конечно,
посостязаться в различных видах спорта. Для многих это уже не первая
спартакиада, и они с удовольствием встречаются с земляками.
«Вечером соберемся на
концерте ансамбля «Метелица». Будет мастер-класс по скандинавской ходьбе и еще
много интересных мероприятий. Три замечательных дня обеспечены!» — считает
руководитель ветеранской организации.
С надеждой на победу
«Спорт — это азарт,
движение вперед, — говорит Александр Цухлов из команды Сланцевского района. — Я
приехал играть и выигрывать! В 2019 году на Первой спартакиаде ветеранов
лидировал в личном зачете по настольному теннису. В этом году стал чемпионом на
региональной спартакиаде пенсионеров. Намерен здесь подтвердить результат».
В следующем году будет 60
лет теннисного стажа Александра Владимировича. В далеком 1962 году четвероклассником
он выступал на первенстве школы. С тех пор с ракеткой не расстается и с годами
в мастерстве только прибавляет.
А Юрий Усов из Ивангорода
нынешнее состязание рассматривает еще и как разминку перед Кубком России по
плаванию в категории «мастерс», который через месяц пройдет в Саранске.
«Пятидесятиметровку
вольным стилем я здесь проплыл не очень — 38,18 секунды. Ничего, к ноябрю
наберу форму, — не унывает Юрий Васильевич (между прочим, его результат —
второй среди мужчин). — Недавно узнал, что в России проводят соревнования для
возрастных пловцов. Начал тренироваться, благо в Ивангороде великолепный
бассейн».
Радость общения
Замечательные знакомства
подарила мне спартакиада! Разговаривала с веселыми, жизнелюбивыми
ленинградцами, которых язык не повернется назвать старичками, и шла на ум
расхожая истина, что на пенсии жизнь только начинается. В яблочко! А если прибавить
опыт и мудрость, что стоят за их плечами, остается благодарить судьбу за
радость общения с ветеранами.
Познакомилась, например,
с Алексеем Махотиным, Героем России, удостоенным высокой награды за мужество в
боях в Аргунском ущелье во вторую чеченскую кампанию. Алексей Николаевич
выступал в составе команды «Боевое братство» — в спартакиаде ведь участвовали
не только районные ячейки ветеранов, но и коллективные члены Ленинградской
региональной общественной организации ветеранов.
В тир, где по мишеням стреляли
из лазерных винтовок, я шла в полной уверенности, что соперников у «Боевого
братства» не будет. Ошиблась. Команду боевых ветеранов на второе место
потеснили снайперы из Соснового Бора. А вот в личном первенстве победу одержала
Марина Егорова из «братства», выбившая 71 очко.
Командный дух
В этом году председатели
райсоветов ветеранов в соревнованиях не участвуют, занимаются оргвопросами. А
так бы 84-летний Николай Михайлов, возглавляющий делегацию Ломоносовского
района, наверняка показал себя на голубой дорожке. Всю жизнь он дружит со
спортом и до сих пор каждое воскресенье играет в волейбол.
«Собрать команду не
проблема. Никто не отказывается. Но ведь нужно учесть не только физическую
форму, но и умение работать в команде, боевой дух. Ведь за нами район стоит.
Ветеранам нельзя в грязь лицом ударить», — уверен Николай Иванович, третий
десяток лет стоящий во главе районного совета ветеранов.
Вера Пахалуева с
«коллегой» полностью согласна. Ей 82 года, она привезла сборную Ивангорода.
Вера Андреевна много лет ведет ветеранскую картотеку, где фиксирует достижения,
увлечения, особенности своей гвардии. Если нужно подобрать кандидатуры на
мероприятия — сразу обращается к архиву, находит нужного человека.
Молодость и зрелость
Меня поначалу удивляли молодые
люди, которых я периодически встречала в «Связисте». Оказалось, в делегацию
каждого района входят представители «Волонтеров Победы». И они не просто
помогают в организации спартакиады, а являются полноценными участниками
соревнований.
«В очередной раз, когда
мы заговорили о преемственности поколений, о связи между ветеранами и
молодежью, родилась идея включить в состав команд волонтеров. Решили: пусть
будут одним целым, сольются воедино юность и зрелость», — пояснил Юрий Олейник.
Юноши и девушки
состязались между собой в троеборье, а их результаты шли в общий командный
зачет районов.
Церемония награждения
получилась продолжительной. Чествовали лучших в командных стартах и личных
зачетах всех видов соревнований, отмечали самых быстрых, метких, ловких
участников, вручали дипломы и памятные подарки командам районов,
первенствовавшим по итогам спартакиады. По домам участники разъезжались
довольные и полные оптимизма. Впереди — новые спортивные свершения!
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
организаторами мероприятия