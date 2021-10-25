Чемпионы особой выдержки

Накал эмоций

Теннисный шарик летает над столом, отскакивает, мастерски встреченный ракеткой. Удар, еще один! Болельщики переглядываются: вот это класс! И вправду настоящее удовольствие наблюдать за игрой Валерия Яковлева из Кировского района. Он пританцовывает у стола, бьет белым мячиком об пол, кладет его на ладонь, наклоняется, виртуозно подбрасывает… Отличный теннисист! Не меньшим накалом эмоций сопровождаются выступления Валентины Кондауровой, представляющей Выборгский район (она победила в соревнованиях среди женщин).

На шести столах развернулся турнир по настольному теннису. Пожалуй, это было самое эмоциональное состязание первого дня спартакиады, которая прошла на базе отдыха «Связист» Приозерского района.

Атмосфера в спортзале главного корпуса наэлектризована. Страсти кипят: то и дело кто-то издает победный клич или расстроенно охает. Спортсменов — и своих, и соперников — дружно подбадривают.

Настольный теннис в нашей стране всегда жаловали: в пинг-понг играли во дворах, мини-соревнования устраивали в обеденный перерыв прямо на рабочем месте. Вот и сейчас многие ветераны рады тряхнуть стариной. И неважно, что иные участники выбывают после первых поединков. Проигрыш — лишь повод хорошенько потренироваться, восстановить утраченные навыки и в следующем году выступить лучше.

Три счастливых дня

Третья спартакиада ветеранов, организованная Ленинградской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке губернатора Ленобласти, собрала 22 команды из всех районов 47-го региона.

Плавание, настольный теннис, бег, комбинированная эстафета, дартс, стрельба из лазерного оружия, шашки плюс творческая визитная карточка — перечень впечатляющий. А ведь спортсмены находятся в зрелом возрасте — женщины от 55 лет, мужчины старше 60. Есть участники, разменявшие не то что седьмой — восьмой десяток!

«Люди старшего поколения, выросшие в Советском Союзе, привыкли заниматься спортом. В нашей молодости это было нормой, — говорит председатель Ленинградской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник. — Но и сейчас, с высоты возраста, мы отлично понимаем, что спорт — это шанс продлить активную жизнь. Не прозябать в стенах квартир, не зацикливаться на болячках, а жить насыщенно, с задором».

По мнению Юрия Ивановича, спартакиада ветеранов — это отличная возможность пообщаться, отдохнуть в отличных условиях (на турбазе, расположенной в живописном месте) и, конечно, посостязаться в различных видах спорта. Для многих это уже не первая спартакиада, и они с удовольствием встречаются с земляками.

«Вечером соберемся на концерте ансамбля «Метелица». Будет мастер-класс по скандинавской ходьбе и еще много интересных мероприятий. Три замечательных дня обеспечены!» — считает руководитель ветеранской организации.

С надеждой на победу

«Спорт — это азарт, движение вперед, — говорит Александр Цухлов из команды Сланцевского района. — Я приехал играть и выигрывать! В 2019 году на Первой спартакиаде ветеранов лидировал в личном зачете по настольному теннису. В этом году стал чемпионом на региональной спартакиаде пенсионеров. Намерен здесь подтвердить результат».

В следующем году будет 60 лет теннисного стажа Александра Владимировича. В далеком 1962 году четвероклассником он выступал на первенстве школы. С тех пор с ракеткой не расстается и с годами в мастерстве только прибавляет.

А Юрий Усов из Ивангорода нынешнее состязание рассматривает еще и как разминку перед Кубком России по плаванию в категории «мастерс», который через месяц пройдет в Саранске.

«Пятидесятиметровку вольным стилем я здесь проплыл не очень — 38,18 секунды. Ничего, к ноябрю наберу форму, — не унывает Юрий Васильевич (между прочим, его результат — второй среди мужчин). — Недавно узнал, что в России проводят соревнования для возрастных пловцов. Начал тренироваться, благо в Ивангороде великолепный бассейн».

Радость общения

Замечательные знакомства подарила мне спартакиада! Разговаривала с веселыми, жизнелюбивыми ленинградцами, которых язык не повернется назвать старичками, и шла на ум расхожая истина, что на пенсии жизнь только начинается. В яблочко! А если прибавить опыт и мудрость, что стоят за их плечами, остается благодарить судьбу за радость общения с ветеранами.

Познакомилась, например, с Алексеем Махотиным, Героем России, удостоенным высокой награды за мужество в боях в Аргунском ущелье во вторую чеченскую кампанию. Алексей Николаевич выступал в составе команды «Боевое братство» — в спартакиаде ведь участвовали не только районные ячейки ветеранов, но и коллективные члены Ленинградской региональной общественной организации ветеранов.

В тир, где по мишеням стреляли из лазерных винтовок, я шла в полной уверенности, что соперников у «Боевого братства» не будет. Ошиблась. Команду боевых ветеранов на второе место потеснили снайперы из Соснового Бора. А вот в личном первенстве победу одержала Марина Егорова из «братства», выбившая 71 очко.

Командный дух

В этом году председатели райсоветов ветеранов в соревнованиях не участвуют, занимаются оргвопросами. А так бы 84-летний Николай Михайлов, возглавляющий делегацию Ломоносовского района, наверняка показал себя на голубой дорожке. Всю жизнь он дружит со спортом и до сих пор каждое воскресенье играет в волейбол.

«Собрать команду не проблема. Никто не отказывается. Но ведь нужно учесть не только физическую форму, но и умение работать в команде, боевой дух. Ведь за нами район стоит. Ветеранам нельзя в грязь лицом ударить», — уверен Николай Иванович, третий десяток лет стоящий во главе районного совета ветеранов.

Вера Пахалуева с «коллегой» полностью согласна. Ей 82 года, она привезла сборную Ивангорода. Вера Андреевна много лет ведет ветеранскую картотеку, где фиксирует достижения, увлечения, особенности своей гвардии. Если нужно подобрать кандидатуры на мероприятия — сразу обращается к архиву, находит нужного человека.

Молодость и зрелость

Меня поначалу удивляли молодые люди, которых я периодически встречала в «Связисте». Оказалось, в делегацию каждого района входят представители «Волонтеров Победы». И они не просто помогают в организации спартакиады, а являются полноценными участниками соревнований.

«В очередной раз, когда мы заговорили о преемственности поколений, о связи между ветеранами и молодежью, родилась идея включить в состав команд волонтеров. Решили: пусть будут одним целым, сольются воедино юность и зрелость», — пояснил Юрий Олейник.

Юноши и девушки состязались между собой в троеборье, а их результаты шли в общий командный зачет районов.

Церемония награждения получилась продолжительной. Чествовали лучших в командных стартах и личных зачетах всех видов соревнований, отмечали самых быстрых, метких, ловких участников, вручали дипломы и памятные подарки командам районов, первенствовавшим по итогам спартакиады. По домам участники разъезжались довольные и полные оптимизма. Впереди — новые спортивные свершения!

Людмила Кондрашова

Фото предоставлены организаторами мероприятия