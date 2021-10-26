Ленинградцы совершенствуют цифровые навыки

Всероссийский интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций «Готов к цифре» стартовал на платформе готовкцифре.рф. Здесь все желающие получат новые цифровые навыки на вебинарах и мастер-классах по пользованию компьютерными программами, созданию цифрового контента, правилам цифровой гигиены и противостоянию кибермошенникам.

Также участники могут пройти комплексное тестирование цифровой грамотности и получить подтверждающий электронный сертификат. Тест поможет определить вектор для дальнейшего развития пяти компетенций: «цифровые устройства и сети», «цифровая безопасность», «коммуникации и сотрудничество», «работа с информацией и цифровым контентом», «цифровая личность».

Всероссийский интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций «Готов к цифре» организован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Университетом 2035 и Консорциумом по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».