Ленинградцы совершенствуют цифровые навыки

Всероссийский интенсив по развитию и оценке цифровых
компетенций «Готов к цифре» стартовал на платформе готовкцифре.рф. Здесь все
желающие получат новые цифровые навыки на вебинарах и мастер-классах по
пользованию компьютерными программами, созданию цифрового контента, правилам
цифровой гигиены и противостоянию кибермошенникам.
Также участники могут пройти комплексное тестирование
цифровой грамотности и получить подтверждающий электронный сертификат. Тест
поможет определить вектор для дальнейшего развития пяти компетенций: «цифровые
устройства и сети», «цифровая безопасность», «коммуникации и сотрудничество»,
«работа с информацией и цифровым контентом», «цифровая личность».
Всероссийский интенсив по развитию и оценке цифровых
компетенций «Готов к цифре» организован Министерством цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций России, Университетом 2035 и Консорциумом по развитию
цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики. Мероприятие реализуется
в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта
«Цифровая экономика».