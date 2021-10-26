«Прощание славянки» для 8 новобранцев

Ранним утром 26-го октября в сквере на ул. Киргетова возле памятника воинам-интернационалистам построились первая команда гатчинских призывников, собрались провожающие, почетные гости. Очень украсило митинг присутствие юнармейцев с флагами.

Прозвучал гимн России, и военный комиссар Гатчины Евгений Жиленко открыл митинг. С вступлением в ряды российской армии новобранцев поздравлял заместитель председателя совета депутатов г. Гатчины Александр Федоров, почетный гражданин города, заместитель председателя Гатчинского Морского собрания Юрий Назаров, руководитель штаба Юнармии Гатчинского района Александр Орлов, заместитель председателя совета ветеранов г. Гатчины Александр Давыдов, главный специалист гатчинского спорткомитета Инга Давыдовская.

Все выступавшие отмечали, что день отправки в армию – знаменательный для призывников и их родных. С этого дня начинается новая – взрослая – страница жизни ребят. Новобранцам желали легкой службы, достойно проявить себя в Вооруженных силах и вернуться домой окрепшими и возмужавшими. Правда, через год возвращаться собираются не все – некоторые после срочной службы планируют остаться в армии по контракту.

Отец призывника – ветеран боевых действий Леонид Меркурьев, напутствуя новобранцев, советовал проявить выдержку и стойкость и использовать время службы с толком и с пользой:

- Берите от армии все, что она вам дает. Четко выполняйте приказы командиров – вам же будет легче. И ничего не бойтесь. Вас ждет не самый простой год, но он даст вам очень много для дальнейшей жизни, – сказал Леонид Михайлович.

От гатчинской администрации и губернатора Ленинградской области призывникам вручили наручные часы с гатчинской символикой, и под звуки марша «Прощание славянки» восемь молодых гатчинцев отправились служить.

Военный комиссар заверил провожающих, что в армии у ребят будет телефонная связь и специально отведенные часы для звонков домой. Отцы-командиры выдадут почтовые конверты и напомнят, что надо отправить родителям письмо. Как заметил Евгений Жиленко, переживать не о чем: «…Вооруженные силы сейчас – самое безопасное место с точки зрения пандемии и всяких излишеств. В армии и оденут, и обуют, и накормят, и дадут путевку в жизнь».



