Судебные приставы – на защите прав несовершеннолетних

К сожалению, проблема безответственного отношения родителей к собственным детям из года в год не теряет своей актуальности. Судебные приставы Ленинградской области ведут ежедневную работу по выявлению и пресечению преступлений, связанных с неуплатой алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Для обеспечения прав детей реализуется административный потенциал.

В отношении должников, не уплачивающих алименты, должностными лицами Управления за период 9 месяцев 2021 года возбуждено 863 дела об административных правонарушениях, что на 281 дело больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За указанный период по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 759 должникам по алиментным обязательствам назначены административные наказания, в том числе: 638 решений о привлечении должника к обязательным работам, 104 административных ареста, 5 административных штрафов.

В отношении должников, продолжающих уклоняться от погашения задолженности по алиментным платежам, возбуждено 347 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьёй 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Судом в отношении 180 граждан вынесены обвинительные приговоры и назначены уголовные наказания: 160 – исправительные работы; 13 – лишение свободы, 4 – уголовный штраф, 1 – лишение свободы условно.

За 9 месяцев текущего года судебными приставами-исполнителями в пользу несовершеннолетних граждан взыскано порядка 319 миллионов рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года – порядка 124 миллионов рублей.

Отметим, что большая часть судебных решений об уплате алиментов в добровольном порядке должниками не исполняется. Процент добровольного исполнения исполнительных производств данной категории зависит от гражданской сознательности родителей-должников, стабильности их материального положения и наличия постоянного дохода. На практике восстанавливать законные интересы несовершеннолетних приходится судебным приставам посредством мер принудительного исполнения.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области