Не локдаун, но ограничения

- Выборгский район
перешел в красную зону;
- с 30 октября по 7
ноября торговые центры площадью 36 тысяч квадратных метров и более закрыты. В
них могут работать только аптеки и продовольственные магазины. Фуд-корты -
только навынос;
- дискотеки, ночные клубы
и концерты с 30 октября по 7 ноября запрещены, с 8 ноября - по QR-кодам.
- с 30 октября отели
смогут принимать постояльцев только с «антиковидными» документами (QR-коды,
ПЦР-тест или экспресс-тест при заселении);
- QR-код или ПЦР с 30
октября потребуется для похода в кинотеатр, цирк шапито, фитнес-клуб,
стоматологию, бассейн и баню;
- с 30 октября кафе и
рестораны в Ленобласти смогут принимать посетителей только при наличии у них и
у работников QR-кода или ПЦР-теста. Это требование не будет распространяется на
общепит, который оформил «ковид-паспорт»;
- в
парикмахерские, где нет «ковид-паспорта», также с 30 октября вход по QR-кодам и
ПЦР и обязательно их наличие у работников;
- в музеи и театры
посетители и организованные группы (кроме детских) смогут пройти при
предъявлении QR-кода, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста;
- МФЦ с 30 октября по 7
ноября в работают обычном режиме, но по ограниченному перечню госуслуг.