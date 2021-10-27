Не локдаун, но ограничения

- Выборгский район перешел в красную зону;

- с 30 октября по 7 ноября торговые центры площадью 36 тысяч квадратных метров и более закрыты. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины. Фуд-корты - только навынос;

- дискотеки, ночные клубы и концерты с 30 октября по 7 ноября запрещены, с 8 ноября - по QR-кодам.

- с 30 октября отели смогут принимать постояльцев только с «антиковидными» документами (QR-коды, ПЦР-тест или экспресс-тест при заселении);

- QR-код или ПЦР с 30 октября потребуется для похода в кинотеатр, цирк шапито, фитнес-клуб, стоматологию, бассейн и баню;

- с 30 октября кафе и рестораны в Ленобласти смогут принимать посетителей только при наличии у них и у работников QR-кода или ПЦР-теста. Это требование не будет распространяется на общепит, который оформил «ковид-паспорт»;

- в парикмахерские, где нет «ковид-паспорта», также с 30 октября вход по QR-кодам и ПЦР и обязательно их наличие у работников;

- в музеи и театры посетители и организованные группы (кроме детских) смогут пройти при предъявлении QR-кода, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста;

- МФЦ с 30 октября по 7 ноября в работают обычном режиме, но по ограниченному перечню госуслуг.