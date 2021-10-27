Проверка «масочного» режима на транспорте

Проверка проходила в электропоездах № 6111 «Санкт-Петербург - рзд. Генерала Омельченко», № 6434 «Сиверская - Санкт-Петербург», а также посетителей железнодорожного вокзала на станции Гатчина-Варшавская.

В результате проверки на граждан, нарушающих «масочный» режим, составлено 28 протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Проведено более 50 профилактических бесед с гражданами о необходимости использования средств индивидуальной защиты при проезде в общественном транспорте и нахождении на объектах транспортной инфраструктуры, а также бесплатно выданы медицинские маски.