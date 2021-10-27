Проверка «масочного» режима на транспорте

Проверка
проходила в электропоездах № 6111 «Санкт-Петербург - рзд. Генерала Омельченко»,
№ 6434 «Сиверская - Санкт-Петербург», а также посетителей железнодорожного
вокзала на станции Гатчина-Варшавская.
В
результате проверки на граждан, нарушающих «масочный» режим, составлено 28
протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП
РФ.
Проведено
более 50 профилактических бесед с гражданами о необходимости использования
средств индивидуальной защиты при проезде в общественном транспорте и
нахождении на объектах транспортной инфраструктуры, а также бесплатно выданы
медицинские маски.