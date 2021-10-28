Гатчинские гиревики завоевали серебро в командном зачете

Гатчинские гиревики завоевали серебро в командном зачете

С 22 по 24 октября в Москве прошел VIII Международный фестиваль здорового образа жизни и спорта SN PRO EXPO FORUM. Одним из его знаковых событий стало проведение очередного этапа Международной серии Гран-при по гиревому спорту WAKSC.

Рубрики : Спорт     28 Oct 2021

Спортсмены Гатчинского района – воспитанники отделения гиревого спорта Районной ДЮСШ объединились с воспитанниками Военной Академии связи и приняли участие в соревнованиях в составе команды «Новый Свет». В результате, наши гиревики заняли второе командное место в этом этапе. Победителями стали москвичи, бронзу присудили гиревикам из Вологды.

За команду «Новый Свет» выступали девять спортсменов. Антон Чихачев завоевал три золота и одно серебро, Петр Ивлев – два золота, Андрей Шарапов – два золота, Зоя Шарапова – золото, Полина Александрова – золото, Владимир Порфирьев – золото, Виталий Логинов – золото, Дарья Иванова – серебро, Артем Савченко – серебро.

Тренер-преподаватель Районной ДЮСШ по гиревому спорту Виталий Логинов отметил, что все спортсмены проявили завидные стойкость и мужество.

Кроме этого, Артем Савченко выполнил норматив третьего спортивного разряда, Дарья Иванова - норматив первого разряда, Полина Александрова – норматив кандидата в мастера спорта, Виталий Логинов – норматив мастера спорта международного класса.

 


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