Гатчинские гиревики завоевали серебро в командном зачете

Спортсмены
Гатчинского района – воспитанники отделения гиревого спорта Районной ДЮСШ объединились с воспитанниками
Военной Академии связи и приняли участие в соревнованиях в составе команды «Новый
Свет». В результате, наши гиревики заняли второе командное место в этом этапе.
Победителями стали москвичи, бронзу присудили гиревикам из Вологды.
За команду «Новый Свет» выступали девять
спортсменов. Антон Чихачев завоевал три золота и одно серебро, Петр Ивлев – два
золота, Андрей Шарапов – два золота, Зоя Шарапова – золото, Полина Александрова
– золото, Владимир Порфирьев – золото, Виталий Логинов – золото, Дарья Иванова –
серебро, Артем Савченко – серебро.
Тренер-преподаватель
Районной ДЮСШ по гиревому спорту Виталий Логинов отметил, что все спортсмены
проявили завидные стойкость и мужество.
Кроме этого, Артем Савченко выполнил норматив
третьего спортивного разряда, Дарья Иванова - норматив первого разряда, Полина Александрова
– норматив кандидата в мастера спорта, Виталий Логинов – норматив мастера
спорта международного класса.