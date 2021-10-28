«Народов много - страна одна!»

Акция проводится в единый
период — с 3 по 7 ноября 2021 года в оплайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена к празднованию Дня народного единства.
Диктант позволит не
только оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах,
проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности на вопросы межнационального
мира и согласия.
Участниками Диктанта
могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.
Рабочие языки Диктанта -
русский, английский, испанский.
Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2021 года (по моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.
Задания Диктанта
оформлены в виде теста и включают в себя:
-
20 вопросов - общефедеральная часть Диктанта, единая для всех
участников;
-
10 вопросов - региональная часть Диктанта, уникальная для
каждого субъекта Российской Федерации;
- 30 вопросов -
зарубежная часть вопросов, единая для всех участников за пределами Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов
за выполнение всех заданий - 100.
Время прохождения
Диктанта - 45 минут.
После прохождения
Диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат
участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения
Диктанта в электронном виде, с возможностью рассылки его на электронную почту.
Диктант впервые прошел 4
октября 2016 года, участие в нём приняли 90000 жителей России. А уже в 2020
году к Акции присоединились 1742661 человек из всех регионов России и 123 стран
мира.
Организаторами «Большого
этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам
национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.
Подробную
информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический
диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru.