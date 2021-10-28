«Народов много - страна одна!»

Акция проводится в единый период — с 3 по 7 ноября 2021 года в оплайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена к празднованию Дня народного единства.

Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности на вопросы межнационального мира и согласия.

Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.

Рабочие языки Диктанта - русский, английский, испанский.

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2021 года (по моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

- 20 вопросов - общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов - региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации;

- 30 вопросов - зарубежная часть вопросов, единая для всех участников за пределами Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.

Время прохождения Диктанта - 45 минут.

После прохождения Диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде, с возможностью рассылки его на электронную почту.

Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90000 жителей России. А уже в 2020 году к Акции присоединились 1742661 человек из всех регионов России и 123 стран мира.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru.