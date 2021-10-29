«Госуслуги Стопкоронавирус» — единственное федеральное решение для проверки QR-кодов

При сканировании сертификатов вакцинированного и переболевшего COVID-19 мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» запрашивает информацию из реестра COVID-19 Минздрава России. Результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. Эти реестры являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование.

Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку.

Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг.