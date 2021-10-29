Третьеклассники – лучшие в шашках

Среди
спортсменов 2006-2009 г.р. лучшим стал Андрей Леонов (Высокоключевая школа),
второе место заняла Ирода Рашидова (Кобринская школа), на третьем месте –
Максим Алешин (Кобринская школа).
Среди
спортсменов 2010-2014 г.р. первое место занял Прохор Симонович (Высокоключевая школа),
на втором месте – Артем Быстров (Кобринская школа), третье место занял Артем Скробов
(Высокоключевая школа)
Первое
командное место заняли учащиеся третьего класса Кобринской школы, на втором
месте – пятиклассники Кобринской школы, бронзу присудили шестиклассникам из Высокоключевой
школы.