Третьеклассники – лучшие в шашках

Третьеклассники – лучшие в шашках

В Кобринском поселении состоялось традиционное Первенство по шашкам. В соревнованиях приняли участие 73 школьника, которые сражались в двух возрастных группах.

Рубрики : Спорт     29 Oct 2021

Среди спортсменов 2006-2009 г.р. лучшим стал Андрей Леонов (Высокоключевая школа), второе место заняла Ирода Рашидова (Кобринская школа), на третьем месте – Максим Алешин (Кобринская школа).

Среди спортсменов 2010-2014 г.р. первое место занял Прохор Симонович (Высокоключевая школа), на втором месте – Артем Быстров (Кобринская школа), третье место занял Артем Скробов (Высокоключевая школа)

Первое командное место заняли учащиеся третьего класса Кобринской школы, на втором месте – пятиклассники Кобринской школы, бронзу присудили шестиклассникам из Высокоключевой школы.

 


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