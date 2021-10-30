Флота юбилей Отчизна отмечает!

Изобретения и прорывы,
победы и поражения – за свою более чем 300-летнюю историю российский флот успел
пережить немало ярких запоминающихся событий.
Много представителей ВМФ
жило на нашей гатчинской земле. Среди
них легендарные личности - А.П. Епанчин (1823-1913), Г.А. Епанчин (1863-1934),
М.В. Иванов (1875-1942), А.В. Колчак (1873-1920), З.П. Рождественский
(1848-1909), О.А. Энквист (1849-1911), М.А. Крупский (1902-1975), А.А.
Комарицын (1946-2017), М.В. Егоров (1907-1984) и многие другие.
Славные традиции
продолжаются в современной России. Более 20 лет в Гатчине работает Морское
собрание, которое в 1999 году инициировало создание морских кадетских классов
на базе школы-интерната (теперь школа №11). Многие выпускники кадетских классов
стали офицерами ВМФ и сегодня несут службу на разных флотах России.
Бывший выпускник
Высокоключевой школы (пос. Кобрино Гатчинского района) Владимир Дмитриев -
вице-адмирал, занимает должность командующего Подводными силами Тихоокеанского
флота. Выпускник Гатчинской школы №4, капитан первого ранга Алексей Русанов –
Герой России. И этот список достаточно внушительный.
На состоявшихся недавно
состязаниях торпедных расчетов ВМФ России первое место заняла команда Балтийского
флота, возглавляемая нашим земляком, капитан-лейтенантом Евгением Яковенко.
–Такие соревнования очень
полезны для роста профессионального мастерства, – подчеркнул капитан-лейтенант
Евгений Яковенко, комментируя итоги соревнований. – Весь наш расчет работал
самоотверженно, каждый старался приложить максимум усилий для получения
хорошего результата.
Тридцатилетний начальник
лаборатории цеха торпедного вооружения капитан-лейтенант Евгений Яковенко –
ответственный и профессионально подготовленный офицер. Родом он из Гатчины. Рос
в трудовой семье: отец работал водителем, мама – бухгалтером. В роду военных,
тем более моряков, не было. Правда, у бабушки по линии матери были дальние
родственники, служившие на Черноморском флоте. Детство Евгения проходило, как у
большинства мальчишек: занимался футболом, легкой атлетикой и плаванием не ради
высоких спортивных разрядов, а для того, чтобы быть физически здоровым.
Постепенно у Евгения сформировалось желание стать кадровым военным. После 8-го
класса он поступил в Санкт-Петербургский кадетский ракетно-артиллерийский
корпус, после окончания которого утвердился в решении стать военным моряком.
С особой теплотой Евгений
Яковенко вспоминает обучение в Государственном морском техническом
университете, куда он поступил в 2008 году, – было очень интересно и
познавательно. Внутренняя удовлетворенность от учебы с каждым проведенным здесь
годом формировала у него привязанность и любовь к избранной специальности. В
2013 году Евгений Яковенко получил диплом инженера по эксплуатации и ремонту
торпед и торпедных аппаратов с присвоением воинского звания «лейтенант».
Молодой офицер был назначен на Балтийский
флот. Ехал в Калининград с мыслью о службе на кораблях, но в управлении кадров
такого предложения не последовало. Лейтенант Яковенко был направлен в Балтийск.
Начал офицерскую службу с должности инженера лаборатории, которую с 2017 года и
возглавляет.
По словам Евгения
Яковенко, за эти годы, несмотря ни на что, он ни разу не пожалел о выборе
профессии и жизненного пути. Главное, по его мнению, чтобы внутренняя
целеустремленность и самооценка находились в гармонии с реальностями службы.
Победив на межфлотских
состязаниях торпедных расчетов ВМФ России, военнослужащие во главе с
капитан-лейтенантом Евгением Яковенко в очередной раз доказали, что на
Балтийском флоте служат высококлассные специалисты, надежно защищающие Родину
на ее западных рубежах.
Гатчинцы гордятся своими
земляками.
Дорогие моряки и все,
связанные с Военно-морским флотом России!
Гатчинское Морское
собрание сердечно поздравляет вас с 325-летием российского флота. Крепкого вам
здоровья и семь футов под килем!