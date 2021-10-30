Флота юбилей Отчизна отмечает!

Изобретения и прорывы, победы и поражения – за свою более чем 300-летнюю историю российский флот успел пережить немало ярких запоминающихся событий.

Много представителей ВМФ жило на нашей гатчинской земле. Среди них легендарные личности - А.П. Епанчин (1823-1913), Г.А. Епанчин (1863-1934), М.В. Иванов (1875-1942), А.В. Колчак (1873-1920), З.П. Рождественский (1848-1909), О.А. Энквист (1849-1911), М.А. Крупский (1902-1975), А.А. Комарицын (1946-2017), М.В. Егоров (1907-1984) и многие другие.

Славные традиции продолжаются в современной России. Более 20 лет в Гатчине работает Морское собрание, которое в 1999 году инициировало создание морских кадетских классов на базе школы-интерната (теперь школа №11). Многие выпускники кадетских классов стали офицерами ВМФ и сегодня несут службу на разных флотах России.

Бывший выпускник Высокоключевой школы (пос. Кобрино Гатчинского района) Владимир Дмитриев - вице-адмирал, занимает должность командующего Подводными силами Тихоокеанского флота. Выпускник Гатчинской школы №4, капитан первого ранга Алексей Русанов – Герой России. И этот список достаточно внушительный.

На состоявшихся недавно состязаниях торпедных расчетов ВМФ России первое место заняла команда Балтийского флота, возглавляемая нашим земляком, капитан-лейтенантом Евгением Яковенко.

–Такие соревнования очень полезны для роста профессионального мастерства, – подчеркнул капитан-лейтенант Евгений Яковенко, комментируя итоги соревнований. – Весь наш расчет работал самоотверженно, каждый старался приложить максимум усилий для получения хорошего результата.

Тридцатилетний начальник лаборатории цеха торпедного вооружения капитан-лейтенант Евгений Яковенко – ответственный и профессионально подготовленный офицер. Родом он из Гатчины. Рос в трудовой семье: отец работал водителем, мама – бухгалтером. В роду военных, тем более моряков, не было. Правда, у бабушки по линии матери были дальние родственники, служившие на Черноморском флоте. Детство Евгения проходило, как у большинства мальчишек: занимался футболом, легкой атлетикой и плаванием не ради высоких спортивных разрядов, а для того, чтобы быть физически здоровым. Постепенно у Евгения сформировалось желание стать кадровым военным. После 8-го класса он поступил в Санкт-Петербургский кадетский ракетно-артиллерийский корпус, после окончания которого утвердился в решении стать военным моряком.

С особой теплотой Евгений Яковенко вспоминает обучение в Государственном морском техническом университете, куда он поступил в 2008 году, – было очень интересно и познавательно. Внутренняя удовлетворенность от учебы с каждым проведенным здесь годом формировала у него привязанность и любовь к избранной специальности. В 2013 году Евгений Яковенко получил диплом инженера по эксплуатации и ремонту торпед и торпедных аппаратов с присвоением воинского звания «лейтенант».

Молодой офицер был назначен на Балтийский флот. Ехал в Калининград с мыслью о службе на кораблях, но в управлении кадров такого предложения не последовало. Лейтенант Яковенко был направлен в Балтийск. Начал офицерскую службу с должности инженера лаборатории, которую с 2017 года и возглавляет.

По словам Евгения Яковенко, за эти годы, несмотря ни на что, он ни разу не пожалел о выборе профессии и жизненного пути. Главное, по его мнению, чтобы внутренняя целеустремленность и самооценка находились в гармонии с реальностями службы.

Победив на межфлотских состязаниях торпедных расчетов ВМФ России, военнослужащие во главе с капитан-лейтенантом Евгением Яковенко в очередной раз доказали, что на Балтийском флоте служат высококлассные специалисты, надежно защищающие Родину на ее западных рубежах.

Гатчинцы гордятся своими земляками.

Дорогие моряки и все, связанные с Военно-морским флотом России!

Гатчинское Морское собрание сердечно поздравляет вас с 325-летием российского флота. Крепкого вам здоровья и семь футов под килем!