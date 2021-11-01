Меняется порядок оформления заграничных паспортов

Изначально правила
организации деятельности МФЦ устанавливали, что услуга по оформлению и выдаче
загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации, могла
предоставляться в МФЦ сотрудниками МВД России только до 1 декабря 2020 года. Но
из-за пандемии регионы не смогли обеспечить МФЦ необходимыми
программно-аппаратными комплексами, из-за чего сроки были сдвинуты на год.
Для получения
загранпаспорта нового поколения в МФЦ, человеку потребуется написать заявление
и посетить МФЦ. После этого он получает персональный штрихкод. Его нужно
просканировать в криптобиокабине. Гражданин предоставляет биометрические
данные: изображение лица, отпечатки пальцев и предъявляет для сканирования
российский паспорт.
Вся информация
направляется в "Гознак" по зашифрованному каналу, что обеспечивает
сохранность информации. Отслеживать готовность паспорта можно привычными
способами через каналы МФЦ.
Олег Капранов
"Российская газета" https://rg.ru/2021/11/01/meniaetsia-poriadok-oformleniia-zagranichnyh-pasportov.html