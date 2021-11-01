«Венок славы Александра Невского» — лучшее туристическое событие области

«Венок славы Александра Невского» — лучшее туристическое событие области

Первый туристский фестиваль «Венок славы Александра Невского» стал победителем регионального конкурса X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Рубрики : Культура     01 Nov 2021

Всего за победу в региональном этапе X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards боролись 11 проектов, прошедшие в финал конкурса.

Туристский фестиваль состоялся в Старой Ладоге — первой столице Древней Руси. Для гостей праздника была подготовлена разнообразная творческая программа — парад маломерных судов, концертная программа, рыцарский турнир, Фестиваль колокольного звона на территории Никольского монастыря, ярмарка и фудкорт.

Организатором мероприятия выступили комитет по культуре и туризму Ленинградской области и региональный Информационно-туристский центр.

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