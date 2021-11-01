Взыскали алиментов на 25 миллионов

1-го ноября Российской службе судебных приставов исполнилось 156 лет. Одно из важнейших направлений деятельности службы – это взыскание задолженности в рамках социально-значимых исполнительных производств. В первую очередь, по алиментам и заработной плате.

- За девять месяцев в отношении должников, не уплачивающих алименты, возбуждено 82 административных дела – это на 20 больше, чем в прошлом году. 78 алиментщикам назначены административные наказания – обязательные работы, – рассказывает заместитель начальника Гатчинского районного отделения Управления федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области Ирина Мериц. – В то время как исполнительных листов на взыскание задолженности по зарплате в этом году поступало мало. Все производства находятся под нашим ежедневным контролем и, в основном, оканчиваются фактическим исполнением: люди получают заработанные деньги. Сейчас на исполнении таких производств нет. Тем не менее, благодаря работе судебных приставов за девять месяцев перечислено 2,3 млн рублей в счет задолженности по заработной плате.

Пристав как успокоительное

За этот год приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов выполнено 25 заявок на обеспечение безопасности судей. Судьи зовут приставов по ОУПДС не всегда – только, когда требуется обеспечить безопасность участников процесса.

- Обычно нас вызывают при слушании дел по тяжким и особо тяжким статьям – убийствам, многоэпизодным разбоям, – говорит заместитель начальника по линии ОУПДС Александр Вольвич. – Или при освидетельствовании граждан, которые проходят принудительное лечение в психиатрических клиниках.

- Ну, и как – не было инцидентов? Вам не приходилось усмирять подсудимых?

- Нет. Когда они видят повышенное внимание со стороны приставов, когда рядом стоит человек в форме со спец. средствами, мыслей о неповиновении у них не возникает.

Первым делом – алименты

В производстве у ведущего дознавателя Гатчинского отделения УФССП майора внутренней службы Елены Ивониной уголовные дела по алиментам, неисполнению судебных решений, злостному уклонению от кредиторской задолженности. Алименты лидируют: сейчас в производстве шесть уголовных дел.

- Чтобы привлечь должника к уголовной ответственности, он должен совершить это преступление неоднократно – стать «злостным алиментщиком», – поясняет Елена Викторовна. – Сначала он привлекается к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ – за систематическое уклонение от уплаты алиментов. Ему назначаются исправительные работы. Если он не исправляется, наступает уголовная ответственность. Есть такие, кто привлекается к уголовной ответственности неоднократно. Одному жителю Гатчины в этом году присудили 10 месяцев лишения свободы – дали реальный срок. Сейчас сидит.

Но в основном им назначают исправительные работы. Кого-то это исправляет, кого-то нет.

- На какие работы отправляют алиментщиков?

- Они или сами находят, или уголовно-исполнительная инспекция назначает им место работы. Как правило, это деятельность в сфере ЖКХ – уборка улиц и т.п. Часть зарплаты удерживается и направляется в пользу государства и в счет погашения долга.

- Почему они не платят? Денег нет?

- Кто-то категорически не хочет платить. Принципиально – не считает нужным. Кто-то не может трудоустроиться. Но для этого есть центр занятости, куда они не обращаются. Тех, кто предпринимает попытки трудоустройства, к уголовной ответственности не привлекают. Для неработающих алименты рассчитываются, исходя из средней зарплаты по стране, и долг копится.

После привлечения к уголовной ответственности многие встают на путь исправления. Устраиваются на работу и начинают платить. К неисправимым приставы приезжают на дом – описывают имущество и реализуют. Арестовывается даже мелкая собственность. Вплоть до того, что должник приходит к нам с телефоном, а уходит – без. Смартфон изымается.

Но, как правило, злостные алиментщики – это граждане с низкой социальной ответственностью, страдающие алкоголизмом, наркоманией, асоциальные элементы.

- У ваших подследственных по одному ребенку?

- Нет, почему же – есть «чадолюбивые». У одного, например, трое детей от разных браков. Он уже двум женам должен. Сначала одна подала на алименты, потом вторая. Сейчас он живет с третьей…

Локдаун приставам не помеха

Судебный пристав-исполнитель младший лейтенант внутренней службы Юлия Исутова выезжает вместе с приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов на приводы – за должниками, по месту жительства. Если в квартире есть какое-то имущество, сразу накладывается арест.

- Арестовываем даже бытовую технику – стиральные машины, холодильники, которые потом реализуются, а деньги поступают в счет уплаты долга, – говорит Юлия Павловна. – Алиментщики очень боятся за свое имущество. Некоторые под страхом лишиться бытовых приборов начинают что-то платить. Правда, «выловить» наших злостных неплательщиков непросто – они все время где-то гуляют, дома их не застать.

- Женщины среди них есть?

- Есть, и довольно много. Это матери, которые уже забыли, как выглядят их дети. Конечно, они лишены родительских прав, большинство детей давно находятся под опекунством или даже усыновлены. Но лишение прав не освобождает от обязанностей: с этих мамаш тоже взыскивают алименты.

- Как вы будете работать в условиях локдауна?

- Никакой локдаун не помешает работе по взысканию алиментов. Да, с применением средств индивидуальной защиты и т.п., но мы по-прежнему будем искать должников и взыскивать. Найдем, составим протокол – и сразу в суд. Дети не должны страдать от того, что в стране пандемия, и алиментщик прячется за локдауном.



