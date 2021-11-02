Более 45 литров крови сдали участники акции «Оставайся донором» в Ленинградской области

В Ленинградской области, как и по всей стране,
участники команды активно поддерживают донорское движение, а регулярные акции
по сдаче крови добровольцы стали проводить с начала пандемии коронавируса,
когда наблюдалось снижение донорской активности. Совместно с ФМБА России
«Молодежка ОНФ» организовала марафон «Оставайся донором».
- Главное отличие нашей команды - ответственный и
систематический подход к делу. Тем более к такому важному, как донорство крови.
Мы очень рады, что наши ребята, плечом к плечу со всеми неравнодушными людьми,
всегда откликаются на такие мероприятия. А то, что с каждым разом количество
участников увеличивается, показывает - мы на правильном пути, - рассказал участник команды «Молодёжка ОНФ» в
Ленинградской области Сергей Иващенко.
Несмотря на эпидемиологическую обстановку, важно
поддерживать необходимый запас донорской крови и ее компонентов. Для этого
участники «Молодёжки ОНФ» совместно с Центром крови Ленинградской области
решили провести очередную донорскую акцию «Оставайся донором». Она прошла в
региональном штабе ОНФ, куда специалисты Центра крови заранее привезли нужное
оборудование, и в стационарном донорском пункте -филиале № 1 ГКУЗ «ЦКЛО».
- Всероссийская акция «Оставайся донором» призвана
напомнить о том, что болезни не уходят на карантин. В стационарах региона
продолжают находиться пациенты, которым по медицинским показаниям требуется
переливание донорской крови. Мы благодарим каждого, кто нашел время и ради
бескорыстной̆ помощи пришел на донорский пункт! Огромное спасибо команде
«Молодежки ОНФ». Помимо безупречной организации акции, на протяжении всего года
ребята активно поддерживают донорское движение 47 региона, пропагандируют
донорство и здоровый образ жизни, привлекают молодежь на наши донорские пункты,
- отметила менеджер по связям с
общественностью ГКУЗ «Центр крови Ленинградской области» Полина Кузмичева.
Донорская акция прошла в формате «ковид-фри». Все ее
участники прошли вакцинацию против коронавируса и имеют QR-код. Кроме того,
соблюдался масочный режим, все доноры приходили по записи, к определенному
времени.
Фото предоставлено организаторами