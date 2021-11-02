Более 45 литров крови сдали участники акции «Оставайся донором» в Ленинградской области

В Ленинградской области, как и по всей стране, участники команды активно поддерживают донорское движение, а регулярные акции по сдаче крови добровольцы стали проводить с начала пандемии коронавируса, когда наблюдалось снижение донорской активности. Совместно с ФМБА России «Молодежка ОНФ» организовала марафон «Оставайся донором».

- Главное отличие нашей команды - ответственный и систематический подход к делу. Тем более к такому важному, как донорство крови. Мы очень рады, что наши ребята, плечом к плечу со всеми неравнодушными людьми, всегда откликаются на такие мероприятия. А то, что с каждым разом количество участников увеличивается, показывает - мы на правильном пути, - рассказал участник команды «Молодёжка ОНФ» в Ленинградской области Сергей Иващенко.

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, важно поддерживать необходимый запас донорской крови и ее компонентов. Для этого участники «Молодёжки ОНФ» совместно с Центром крови Ленинградской области решили провести очередную донорскую акцию «Оставайся донором». Она прошла в региональном штабе ОНФ, куда специалисты Центра крови заранее привезли нужное оборудование, и в стационарном донорском пункте -филиале № 1 ГКУЗ «ЦКЛО».

- Всероссийская акция «Оставайся донором» призвана напомнить о том, что болезни не уходят на карантин. В стационарах региона продолжают находиться пациенты, которым по медицинским показаниям требуется переливание донорской крови. Мы благодарим каждого, кто нашел время и ради бескорыстной̆ помощи пришел на донорский пункт! Огромное спасибо команде «Молодежки ОНФ». Помимо безупречной организации акции, на протяжении всего года ребята активно поддерживают донорское движение 47 региона, пропагандируют донорство и здоровый образ жизни, привлекают молодежь на наши донорские пункты, - отметила менеджер по связям с общественностью ГКУЗ «Центр крови Ленинградской области» Полина Кузмичева.

Донорская акция прошла в формате «ковид-фри». Все ее участники прошли вакцинацию против коронавируса и имеют QR-код. Кроме того, соблюдался масочный режим, все доноры приходили по записи, к определенному времени.





Фото предоставлено организаторами