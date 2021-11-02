Фестивали и курорты области — в топе туристских событий страны

В номинации «Лучшее
туристическое событие исторической направленности» отмечены сразу 3
ленинградских мероприятия — туристский фестиваль «Венок славы Александра
Невского» в Старой Ладоге, «Рыцарские сезоны в Выборге» и «Праздничная мистерия
«Рождество в средневековом городе.
Ещё 2 событийных
мероприятия, прошедшие в этом году в Ленинградской области, — Фестиваль «Дым
над водой. От классики до рока» и Автотеатр «Драйв Шоу» — вошли в число победителей в номинации «Лучшее
туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше 100 000
человек».
Первый туристский
мотофестиваль «Baltic Rally» в Выборге победил в номинации «Лучшее
туристическое событие в области культуры и искусства – население до 100 000».
«Лучшим уличным
театрализованным представлением и карнавалом» стал «Red Bull Jump&Freeze» в
посёлке Платформа 69-й км Ленинградской области.
В число «Лучших
туристических событий в гибридном формате» вошёл II международный хоровой
фестиваль в Ивангороде, а курорт «Игора» в Приозерском районе отмечен в
номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия».