Гатчинцы на форуме «Ладога»

Первого ноября в пос. Лосево Приозерского района стартовал региональный этап Межрегионального молодежного образовательного форума «Ладога». Вчера состоялось торжественное открытие молодежного форума и первые образовательные лекции. Сегодня работа продолжилась. Лекции, дискуссии, обмен опытом, а в перерыве – веселые спортивные игры.

На форум собрались активисты молодежных сообществ, добровольческих объединений региона от 14 до 17 лет. По результатам отбора Гатчинский район на форуме представляют Анна Лубина, Дмитрий Русаков, Варвара Голузова, Иван Рыбаков-Александров, Семен Начин. Руководитель группы - специалист комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Михаил Кузьмин.

Мероприятие проходит на территории живописной базы отдыха «Лосево парк». Команда Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области подготовила четырехдневную образовательную и досуговую программу. Она включает два обучающих модуля. Первый - направлен на подготовку команды волонтеров-тренеров по методу «равный – равному». Второй - включает подготовку руководителей общественных объединений и лидеров сообществ.

Цель форума «Ладога» - создание и поддержка молодежных команд для проведения мероприятий и развития волонтерского движения в муниципальных районах Ленинградской области.

Татьяна Можаева