«Ленинградец» борется за Кубок России по футболу среди профессиональных команд

Официальная футбольная команда 47 региона - «Ленинградец» уверенно побеждает своих соперников и идёт к победе на турнире Бетсити Кубок России. Спорт высших достижений. Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области. Сюжет подготовлен ООО «Медиа Группа «Наш Город».

Рубрики : Спорт     02 Nov 2021
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