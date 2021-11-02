Онлайн-перепись продлили на неделю до 14 ноября

«В связи с введением
ограничительных мер во всех субъектах РФ у нас произошел ежедневный прирост
переписавшихся на платформе госуслуг. Поэтому мы приняли решение о продлении с
8 по 14 ноября онлайн-переписи, чтобы дать людям дополнительную неделю для
прохождения переписи», - сказал он.
Смелов сообщил, что более
63% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения, это
порядка 90 млн человек.
«На данный момент у нас
прошло уже больше половины переписи. Мы успели переписать более 63% населения,
это около 90 млн человек. Из них 20 млн воспользовались услугой самостоятельной
переписи на портале госуслуг», - сказал он. Как пояснили ТАСС в Минцифры РФ,
данные 20,177 млн членов своих домохозяйств через портал госуслуг подали 8,6
млн человек.
Согласно постановлению
правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14
ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась
возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на
портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа
Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года,
второго - до 31 декабря 2022 года.