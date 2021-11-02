«Всем назло устроим торжество»

Полет творчества и фантазии – без ограничений, можно применять самые оригинальные декоративные приемы. Приветствуются эко-материалы. Но главное, чтобы все было безопасно: не следует крепить к игрушкам электрические гирлянды, свечи, стекло.
Размер
новогодней игрушки должен быть не более 25*25*25 см. Не забудьте приделать
петельку, скобу, ленту или прищепку, чтобы можно было надежно повесить игрушку
на елку. Также обязательно закрепить на поделке информационную табличку 5*10 см
с указанном ФИО, возраста автора, наименования образовательной организации и
названия работы.
Работы
оцениваются по четырем номинациям:
- самая оригинальная игрушка;
- самая экологическая
игрушка;
- самая яркая игрушка;
- все возрасты покорны
волшебству.
Прием
работ будет проводиться с 1 по 8 декабря с 11:00 до 16:00 по адресу: город
Гатчина, пр.25 Октября, дом 35Б. Контактный телефон 8 (81371) 9-20-10.
Подведение
итогов состоится 10 декабря в режиме онлайн в группе «Паркового агентства» в ВК
https://vk.com/parkilenreg, потом игрушки отправятся на новогодние елки в
Приоратский парк и парк усадьбы Демидовых в Тайцах. Награждение победителей
планируется 19 декабря.
dosug47smilo