«Всем назло устроим торжество»

Полет творчества и фантазии – без ограничений, можно применять самые оригинальные декоративные приемы. Приветствуются эко-материалы. Но главное, чтобы все было безопасно: не следует крепить к игрушкам электрические гирлянды, свечи, стекло.

Размер новогодней игрушки должен быть не более 25*25*25 см. Не забудьте приделать петельку, скобу, ленту или прищепку, чтобы можно было надежно повесить игрушку на елку. Также обязательно закрепить на поделке информационную табличку 5*10 см с указанном ФИО, возраста автора, наименования образовательной организации и названия работы.

Работы оцениваются по четырем номинациям:

- самая оригинальная игрушка;

- самая экологическая игрушка;

- самая яркая игрушка;

- все возрасты покорны волшебству.

Прием работ будет проводиться с 1 по 8 декабря с 11:00 до 16:00 по адресу: город Гатчина, пр.25 Октября, дом 35Б. Контактный телефон 8 (81371) 9-20-10.

Подведение итогов состоится 10 декабря в режиме онлайн в группе «Паркового агентства» в ВК https://vk.com/parkilenreg, потом игрушки отправятся на новогодние елки в Приоратский парк и парк усадьбы Демидовых в Тайцах. Награждение победителей планируется 19 декабря.

dosug47smilo