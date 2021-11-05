2 миллиона для мошенников

28-го октября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 34-летний житель поселка Пригородный, работающий трактористом. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, будто бы некто Ерошин А.Н. взял кредит на имя тракториста. Пока этот Ерошин деньги не снял, надо самому поехать в офис банка, получить кредит и перевести его на определенные счета.

Молодой человек набрал кредитов в разных офисах на общую сумму свыше 2 млн 180 тысяч рублей и перевел их мошенникам. Дело было сделано не за день, и не за два: потерпевший занимался этим в течение месяца. Звонили ему с московских номеров с кодом «495», звонков было совершено множество, и каждый раз высвечивался разный номер.

29-го октября следователь следственного управления возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере.