Область расскажет о бюджетных планах на 2022 год

Область расскажет о бюджетных планах на 2022 год

10 ноября комитет финансов Ленинградской области расскажет о планах на трехлетний бюджетный период в формате публичных слушаний. Публичные слушания по проекту бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов начнутся в 10.00 и будут доступны на онлайн-площадках. Так, трансляция мероприятия будет доступна на сайте Правительства Ленинградской области https://lenobl.ru и странице «Администрация Ленинградской области» в социальной сети ВКонтакте.

Рубрики : Экономика     08 Nov 2021

Во время онлайн-трансляции можно будет оставить вопросы и замечания в формате комментариев. Также 10 ноября в период с 11.00 до 12.00 жители региона смогут задать интересующие их вопросы по обсуждаемой теме по телефону 006 ─ для стационарных телефонов, расположенных на территории Ленинградской области (бесплатный); по телефону +7 (813 61) 315 01 ― для любых телефонных номеров (оплата в соответствии с тарифом оператора).

Кроме того, замечания, вопросы и предложения к проекту областного закона можно направить посредством формы обратной связи на портале «Открытый бюджет» Ленинградской области или по адресу электронной почты omis@lenreg.ru.

Напоминаем, что с проектом областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» можно познакомиться на портале «Открытый бюджет» Ленинградской области в разделе «Документы».

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