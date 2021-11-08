Область расскажет о бюджетных планах на 2022 год

Во время
онлайн-трансляции можно будет оставить вопросы и замечания в формате
комментариев. Также 10 ноября в период с 11.00 до 12.00 жители региона смогут
задать интересующие их вопросы по обсуждаемой теме по телефону 006 ─ для
стационарных телефонов, расположенных на территории Ленинградской области
(бесплатный); по телефону +7 (813 61) 315 01 ― для любых телефонных номеров
(оплата в соответствии с тарифом оператора).
Кроме того, замечания,
вопросы и предложения к проекту областного закона можно направить посредством
формы обратной связи на портале «Открытый бюджет» Ленинградской области или по
адресу электронной почты omis@lenreg.ru.
Напоминаем, что с
проектом областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» можно
познакомиться на портале «Открытый бюджет» Ленинградской области в разделе
«Документы».