Область собирает больше вторсырья

Общий объем пластика и стекла, отсортированных жителями Ленинградской области и собранных через расположенные во дворах специальные цветные контейнеры, к началу ноября составил 424 тонны. Они направлены во вторичный производственный цикл.

На данный момент в проекте раздельного сбора пластика и стекла, реализуемого Региональным оператором по обращению с отходами Ленинградской области, задействовано 9 районов из 18: Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский. На придомовых контейнерных площадках расставлено 520 комплектов специальных контейнеров.

Расширение проекта раздельного сбора пластика и стекла вкупе с другими нововведениями системы обращения с отходами позволяет сократить объем мусора, требующего размещения. Для развития системы сортировки полезных фракций в регионе — теперь в рамках федеральной программы финансирования — будет закуплено более 900 цветных контейнеров для придомовой сортировки пластика и стекла на 5 млн рублей. В конкурсном отборе приняли участие поселения 11 районов Ленинградской области.

Централизованная программа придомового сбора стекла и пластика реализуется поэтапно. Первые контейнеры стали расставлять в декабре 2020 года, к 1 ноября 2021 года собрали 351 тонну стекла и 73 тонны пластика.

Параллельно с развитием централизованной системы раздельного сбора стекла и пластика в регионе реализуются другие мероприятия для обновления региональной системы обращения с отходами в рамках государственной политики. В их числе — строительство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и закупка контейнеров для ТКО.