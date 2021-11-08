Область собирает больше вторсырья

Общий объем пластика и
стекла, отсортированных жителями Ленинградской области и собранных через
расположенные во дворах специальные цветные контейнеры, к началу ноября
составил 424 тонны. Они направлены во вторичный производственный цикл.
На данный момент в проекте
раздельного сбора пластика и стекла, реализуемого Региональным оператором по
обращению с отходами Ленинградской области, задействовано 9 районов из 18:
Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский,
Приозерский, Сланцевский, Тихвинский. На придомовых контейнерных площадках
расставлено 520 комплектов специальных контейнеров.
Расширение проекта
раздельного сбора пластика и стекла вкупе с другими нововведениями системы
обращения с отходами позволяет сократить объем мусора, требующего размещения.
Для развития системы сортировки полезных фракций в регионе — теперь в рамках
федеральной программы финансирования — будет закуплено более 900 цветных
контейнеров для придомовой сортировки пластика и стекла на 5 млн рублей. В
конкурсном отборе приняли участие поселения 11 районов Ленинградской области.
Централизованная
программа придомового сбора стекла и пластика реализуется поэтапно. Первые
контейнеры стали расставлять в декабре 2020 года, к 1 ноября 2021 года собрали
351 тонну стекла и 73 тонны пластика.
Параллельно с развитием
централизованной системы раздельного сбора стекла и пластика в регионе
реализуются другие мероприятия для обновления региональной системы обращения с
отходами в рамках государственной политики. В их числе — строительство
контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и закупка контейнеров
для ТКО.