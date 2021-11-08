Прошло всего семь лет!

Дело в том, что несколькими днями раньше заведующая детским садом № 49 Ольга Геннадьевна Смирнова пригласила меня на спектакль «Волшебный цветок», который 27-го октября должен был давать коллектив Елизаветинского сельского клуба, напомнив, что я была зрителем очередного выпускного бала в этом детском саду ровно семь лет назад, а «добрый гость всегда в пору»!

Видимо, не случайно число семь в разных культурах считается очень важным, а в некоторых - даже священным. Не будем считать струны на лире Аполлона, ворошить древнегреческие мифы, вспомним лишь историю из известной детской сказки «Волк и семеро козлят»! Похоже, количество козлят числом семь приведено автором не случайно.

Пока артисты с М.А. Хейстонен готовились к показу спектакля, а Геннадий Андреевич настраивал аппаратуру, я спросила у Ольги Геннадьевны, что изменилось за это время в детском саду, кроме появления нескольких новых воспитателей. Она предложила пройти по группам и посмотреть.

Если я скажу, что была приятно удивлена, значит, ничего не скажу. Поразила спокойная рабочая обстановка в группах, наличие интерактивных досок и ощущение, что педагогов и нянечек нет - так они гармонично вписывались во всё, что спокойно происходило в группах. Дети, даже в самой младшей группе, спокойно вступали в разговор. Их не смущало наше присутствие, они делились своими «заботами», увлечениями. Казалось, что это большой теплый гостеприимный дом с большим количеством комнат и семей, в каждой из которых хотелось остаться и продолжить начатую игру, беседу о спортивном кружке, о котором дети рассказали, и куда они обязательно отправятся после садика. Не скрою, мне так захотелось там остаться, тем более что привлекла внимание большая магнитная шахматная доска и стоящий рядом набор шахмат и шашек. После этого «путешествия» осталось чувство гордости за рачительное руководство, творчество высокопрофессиональных сотрудников и вера, что в таких условиях вырастет поколение, за которое нам не будет стыдно.

Спектакль начался при полном аншлаге. Это был, в силу известных обстоятельств, первый спектакль в уходящем году. Что и говорить, кукольный театр для детей – это сказочная феерия, он воздействует на маленьких зрителей комплексом художественных средств. В нашем случае это и живописно-декоративное оформление, и художественное слово, и собственно куклы, которых надо рассмотреть, музыкальное сопровождение, песни, да ещё и возможность непосредственного участия в игре с героиней спектакля - феей.

Такие спектакли имеют своё последействие – окажут помощь в повседневной работе с детьми для их умственного и нравственного развития. Дети видели, что добро побеждает зло, а мы убедились в том, что подобные спектакли создают у детей хорошее настроение, одаривают впечатлениями, поддерживают ростки художественного и музыкального воспитания, способствуют развитию познавательной, эстетической и воспитательной сферы детей.

А счастливые детские улыбки, желание после спектакля продолжить с Мариной Альбертовной игру в «Волшебные часы», поделиться впечатлениями после спектакля - всё это подтверждает, что кукольный театр по своей природе близок и понятен даже самым маленьким детям.

Жанна Гриненко