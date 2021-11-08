Прошло всего семь лет!

Дело
в том, что несколькими днями раньше заведующая детским садом № 49 Ольга
Геннадьевна Смирнова пригласила меня на спектакль «Волшебный цветок», который
27-го октября должен был давать коллектив Елизаветинского сельского клуба,
напомнив, что я была зрителем очередного выпускного бала в этом детском саду
ровно семь лет назад, а «добрый гость всегда в пору»!
Видимо,
не случайно число семь в разных культурах считается очень важным, а в некоторых
- даже священным. Не будем считать струны на лире Аполлона, ворошить
древнегреческие мифы, вспомним лишь историю из известной детской сказки «Волк и
семеро козлят»! Похоже, количество козлят числом семь приведено автором не
случайно.
Пока
артисты с М.А. Хейстонен готовились к показу спектакля, а Геннадий Андреевич
настраивал аппаратуру, я спросила у Ольги Геннадьевны, что изменилось за это
время в детском саду, кроме появления нескольких новых воспитателей. Она
предложила пройти по группам и посмотреть.
Если
я скажу, что была приятно удивлена, значит, ничего не скажу. Поразила спокойная рабочая обстановка в
группах, наличие интерактивных досок и ощущение, что педагогов и нянечек нет -
так они гармонично вписывались во всё, что спокойно происходило в группах.
Дети, даже в самой младшей группе, спокойно вступали в разговор. Их не смущало
наше присутствие, они делились своими «заботами», увлечениями. Казалось, что
это большой теплый гостеприимный дом с большим количеством комнат и семей, в
каждой из которых хотелось остаться и продолжить начатую игру, беседу о
спортивном кружке, о котором дети рассказали, и куда они обязательно отправятся
после садика. Не скрою, мне так захотелось там остаться, тем более что
привлекла внимание большая магнитная шахматная доска и стоящий рядом набор
шахмат и шашек. После этого «путешествия» осталось чувство гордости за
рачительное руководство, творчество высокопрофессиональных сотрудников и вера,
что в таких условиях вырастет поколение, за которое нам не будет стыдно.
Спектакль
начался при полном аншлаге. Это был, в силу известных обстоятельств, первый
спектакль в уходящем году. Что и говорить, кукольный театр для детей – это
сказочная феерия, он воздействует на маленьких зрителей комплексом
художественных средств. В нашем случае это и живописно-декоративное оформление,
и художественное слово, и собственно куклы, которых надо рассмотреть,
музыкальное сопровождение, песни, да ещё и возможность непосредственного
участия в игре с героиней спектакля - феей.
Такие
спектакли имеют своё последействие – окажут помощь в повседневной работе с
детьми для их умственного и нравственного развития. Дети видели, что добро
побеждает зло, а мы убедились в том, что подобные спектакли создают у детей
хорошее настроение, одаривают впечатлениями, поддерживают ростки
художественного и музыкального воспитания, способствуют развитию
познавательной, эстетической и воспитательной сферы детей.
А
счастливые детские улыбки, желание после спектакля продолжить с Мариной
Альбертовной игру в «Волшебные часы», поделиться впечатлениями после спектакля
- всё это подтверждает, что кукольный театр по своей природе близок и понятен
даже самым маленьким детям.
Жанна
Гриненко