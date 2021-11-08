Срок действия QR-кодов остаётся прежним

Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг.

Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.