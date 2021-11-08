Срок действия QR-кодов остаётся прежним

Срок действия QR-кодов остаётся прежним

Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока.

Рубрики : COVID-19     08 Nov 2021

Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг.

Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

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