В Ленинградской области продлили ряд ограничений

Документом
продлена приостановка работы ночных клубов и дискотек, концертных организаций,
а также проведение массовых мероприятий, которая была введена в регионе с 30
октября.
Внесены также
изменения в распределение районов. В «красную» зону перешли Подпорожский и
Лодейнопольский районы.
Таким образом сегодня
распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим
образом:
- в «красной» зоне
– Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый
Бор, Киришский, Выборгский, Подпорожский, Лодейнопольский районы.
- в «желтой» зоне
– Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Волосовский, Лужский, Приозерский,
Кингисеппский и Волховский районы.