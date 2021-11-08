В Ленинградской области продлили ряд ограничений

Документом продлена приостановка работы ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий, которая была введена в регионе с 30 октября.

Внесены также изменения в распределение районов. В «красную» зону перешли Подпорожский и Лодейнопольский районы.

Таким образом сегодня распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

- в «красной» зоне – Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский, Выборгский, Подпорожский, Лодейнопольский районы.

- в «желтой» зоне – Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский и Волховский районы.