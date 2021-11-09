Областные предприятия все активнее оформляют паспорта коллективного иммунитета

Документ дает оформившим его предприятиям ряд преимуществ при работе в условиях ковидных ограничений.

«Главное преимущество, которое дает паспорт коллективного иммунитета предприятиям общепита, а также парикмахерским, салонам красоты и косметическим салонам: при наличии такого паспорта они могут не требовать QR-коды у посетителей», ― прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. ― Кроме того, на них не распространяются ограничения по численности обслуживаемых посетителей».

Напомним, паспорт коллективного иммунитета выдается при условии, что 80 и более процентов работников (от фактической численности работников) имеют документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Форма Паспорта для заполнения и инструкция по порядку его оформления размещена на сайте Фонда поддержки предпринимательства ЛО 813.ru.