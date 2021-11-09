Областные предприятия все активнее оформляют паспорта коллективного иммунитета

Документ дает оформившим его предприятиям
ряд преимуществ при работе в условиях ковидных ограничений.
«Главное преимущество, которое дает
паспорт коллективного иммунитета предприятиям общепита, а также парикмахерским,
салонам красоты и косметическим салонам: при наличии такого паспорта они могут
не требовать QR-коды у посетителей», ― прокомментировала председатель комитета
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области Светлана Нерушай. ― Кроме того, на них не распространяются ограничения
по численности обслуживаемых посетителей».
Напомним, паспорт коллективного иммунитета
выдается при условии, что 80 и более процентов работников (от фактической
численности работников) имеют документы, подтверждающие прохождение полного
курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних
шести месяцев.
Форма Паспорта для заполнения и инструкция
по порядку его оформления размещена на сайте Фонда поддержки
предпринимательства ЛО 813.ru.