Военно-историческая реконструкция «ОГНЕННЫЙ ШТУРМ! ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЫБОРГА!» в онлайн-формате

Военно-историческая реконструкция была посвящена событиям советско-финского фронта 1944 года: операции «4-й сталинский удар», освобождению города Выборг и выходу Финляндии из войны. Благодаря проекту «За Ленинград! Освобождение Выборга!», который был поддержан грантом от Федерального агентства по делам молодежи, участниками и организаторами была проведена сложная кропотливая работа по сбору редких исторических фактов об освобождении Выборга и боевом пути Красной Армии на Карельском перешейке, составлению сценария реконструкции, поиску подходящих локаций, аутентичных предметов быта, редких образцов исторической техники и вооружения.

В течение нескольких недель реконструкторы участвовали в настоящих киносъемках – каждый эпизод сценария отыгрывался и обсуждался. Заброшенные, неблагоустроенные территории на окраинах Петербурга стали живописными аутентичными локациями для реконструкции столкновений наступающей Красной Армии с силами обороняющегося противника на подступах к Выборгу. Итогом работы съемочной группы и участников реконструкции стали восемь исторических эпизодов, ставших основой для онлайн-трансляции.

В ходе реконструкции зрители трансляции увидели аутентичные кадры старинных зданий Выборга, кадры хроники военных лет, погрузились в самый эпицентр боев Выборгско-Петрозаводской наступательной операции, когда финская армия, теряя позиции, оставалась верной своей тактике и использовала мобильные заградительные отряды, засады вдоль дорог, массовое минирование возможных путей наступления Красной Армии.

Реалистичные сцены в госпитале, засады финнов в разрушенных зданиях на подступах к Выборгу, слаженные действия разведки РККА, артиллерийская дуэль и столкновение легендарного Т-34 с вражеской бронетехникой – все эти эпизоды стали единым художественным отражением слаженной работы участников, организаторов и съемочной группы, постаравшихся сохранить атмосферу масштабного военно-исторического события с учетом всех ограничений.

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