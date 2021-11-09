Военно-историческая реконструкция «ОГНЕННЫЙ ШТУРМ! ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЫБОРГА!» в онлайн-формате

Военно-историческая реконструкция была
посвящена событиям советско-финского фронта 1944 года: операции «4-й сталинский
удар», освобождению города Выборг и выходу Финляндии из войны. Благодаря
проекту «За Ленинград! Освобождение Выборга!», который был поддержан грантом от
Федерального агентства по делам молодежи, участниками и организаторами была
проведена сложная кропотливая работа по сбору редких исторических фактов об
освобождении Выборга и боевом пути Красной Армии на Карельском перешейке,
составлению сценария реконструкции, поиску подходящих локаций, аутентичных
предметов быта, редких образцов исторической техники и вооружения.
В течение нескольких недель реконструкторы
участвовали в настоящих киносъемках – каждый эпизод сценария отыгрывался и
обсуждался. Заброшенные, неблагоустроенные территории на окраинах Петербурга
стали живописными аутентичными локациями для реконструкции столкновений
наступающей Красной Армии с силами обороняющегося противника на подступах к
Выборгу. Итогом работы съемочной группы и участников реконструкции стали восемь
исторических эпизодов, ставших основой для онлайн-трансляции.
В ходе реконструкции зрители трансляции увидели
аутентичные кадры старинных зданий Выборга, кадры хроники военных лет, погрузились
в самый эпицентр боев Выборгско-Петрозаводской наступательной операции, когда
финская армия, теряя позиции, оставалась верной своей тактике и использовала
мобильные заградительные отряды, засады вдоль дорог, массовое минирование
возможных путей наступления Красной Армии.
Реалистичные сцены в госпитале, засады
финнов в разрушенных зданиях на подступах к Выборгу, слаженные действия
разведки РККА, артиллерийская дуэль и столкновение легендарного Т-34 с
вражеской бронетехникой – все эти эпизоды стали единым художественным
отражением слаженной работы участников, организаторов и съемочной группы,
постаравшихся сохранить атмосферу масштабного военно-исторического события с
учетом всех ограничений.
Эфир сохранен и доступен к просмотру на
странице ХРАНИТЕЛИИСТОРИИ.РФ