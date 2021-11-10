Безопасность финансовых услуг: опрос Банка России

Респондентам предстоит оценить, насколько
подробно и обстоятельно банк или страховая компания, в которых они
обслуживаются, информируют клиентов о рисках мошенничества. Желающим пройти
опрос будет предложено ответить на вопросы о частоте сбоев сервисов, о том,
насколько оперативно финансовые организации действуют при совершении
мошеннических операций, и так далее.
Анализ такой информации позволит
регулятору выстраивать более эффективное взаимодействие с поднадзорными
организациями в сфере кибербезопасности. Результаты опроса будут учитываться и
при формировании подходов к информационно-просветительской работе по повышению
киберграмотности.
Опрос является анонимным и продлится до 3
декабря. Пройти его можно на сайте Банка России по ссылке.