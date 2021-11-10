Безопасность финансовых услуг: опрос Банка России

Безопасность финансовых услуг: опрос Банка России

Клиентам банков и страховых компаний — гражданам и юридическим лицам — предлагают принять участие в опросе о безопасности услуг, предоставляемых этими финансовыми организациями.

Рубрики : Экономика     10 Nov 2021

Респондентам предстоит оценить, насколько подробно и обстоятельно банк или страховая компания, в которых они обслуживаются, информируют клиентов о рисках мошенничества. Желающим пройти опрос будет предложено ответить на вопросы о частоте сбоев сервисов, о том, насколько оперативно финансовые организации действуют при совершении мошеннических операций, и так далее.

Анализ такой информации позволит регулятору выстраивать более эффективное взаимодействие с поднадзорными организациями в сфере кибербезопасности. Результаты опроса будут учитываться и при формировании подходов к информационно-просветительской работе по повышению киберграмотности.

Опрос является анонимным и продлится до 3 декабря. Пройти его можно на сайте Банка России по ссылке.

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