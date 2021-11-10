На счёт «безопасности»

6-го ноября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 61-летний житель Гатчины, работающий вахтером. Ему на мобильный позвонил неизвестный мужчина, который представился службой безопасности ВТБ и сообщил про мошеннические действия с банковской картой. Для предотвращения этих действий звонивший велел взять кредит, снять деньги и перевести их на счет безопасности. Вахтер послушно взял кредит в банке и перевел на два разных номера «Киви-кошелька» 220 и 267 тысяч рублей, а также путем перевода через «Сбербанк онлайн» еще 135 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 622 тысячи рублей. Через пять дней вахтер опомнился и заявил в полицию.

В тот же день 51-летняя сотрудница ПИЯФ обратилась в полицию с аналогичным заявлением. Ей названивал липовый сотрудник банка, рассказывал про подозрительные операции с ее банковской картой и дал инструкции, согласно которым дама произвела операции в своем личном банковском кабинете. Тем самым оформив кредиты и переведя деньги мошенникам – около 380 тысяч рублей.

4-го ноября в Коммунарский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 72-летняя женщина. Ей на мобильный позвонили несколько раз «сотрудники службы безопасности банка» и сказали, что со счета банковской карты пенсионерки неизвестные злоумышленники пытаются снять 300 тысяч рублей. Для сохранения денег надо перевести их на сторонний банковский счет. Следуя указаниям звонившего, пенсионерка через банковское приложение перевела преступникам 603 тысячи рублей.