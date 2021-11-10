Сезон навигации маломерных судов завершён

9 ноября Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о закрытии с 12 ноября навигации для маломерных судов на водных объектах, расположенных на территории Ленинградской области.
Выход в акватории
запрещен всем малым плавсредствам за исключением судов, осуществляющих
разрешенный вылов рыбы с соблюдением мер безопасности.
Завершение навигации
связано с понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением
ветро-волнового режима и началом ледостава.
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