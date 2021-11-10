Сезон навигации маломерных судов завершён

Сезон навигации маломерных судов завершён

9 ноября Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о закрытии с 12 ноября навигации для маломерных судов на водных объектах, расположенных на территории Ленинградской области.

Рубрики : Общество     10 Nov 2021

Выход в акватории запрещен всем малым плавсредствам за исключением судов, осуществляющих разрешенный вылов рыбы с соблюдением мер безопасности.

Завершение навигации связано с понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и началом ледостава.


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