В Новосиверской спасли старушку

2 ноября в посёлке Вырица сгорел частный дом. Причиной
пожара стало неосторожное обращение с огнём при эксплуатации печного
оборудования.
3 ноября в посёлке Сиверский в многоквартирном жилом
доме в результате аварийного режима работы участка электросети выгорели
чердачные перекрытия на площади 1 кв. метр. Возгорание потушено жильцами дома
до прибытия спасателей.
4 ноября в Вырице выгорела изнутри неэксплуатируемая
хозпостройка. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём
неустановленным лицом.
В тот же день в посёлке Кобринское сгорела частная
баня. Причина банальна – неисправность печной трубы. А в деревне Новосиверской
сгорел частный дом, пострадал соседний. Пожар заметили соседи. Зная, что в доме
проживает пожилая женщина-инвалид, двое молодых людей разбили окно и буквально вынесли
женщину на руках.
6 ноября в деревне Монделево сгорела баня. Проводится
проверка.
8 ноября в садоводстве «Строганово» одноимённого
массива сгорел дачный дом. Проводится дознание.
В тот же день в деревне Алапурской сгорел частный дом.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
ОНДиПР Гатчинского района