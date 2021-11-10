В Новосиверской спасли старушку

2 ноября в посёлке Вырица сгорел частный дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при эксплуатации печного оборудования.

3 ноября в посёлке Сиверский в многоквартирном жилом доме в результате аварийного режима работы участка электросети выгорели чердачные перекрытия на площади 1 кв. метр. Возгорание потушено жильцами дома до прибытия спасателей.

4 ноября в Вырице выгорела изнутри неэксплуатируемая хозпостройка. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

В тот же день в посёлке Кобринское сгорела частная баня. Причина банальна – неисправность печной трубы. А в деревне Новосиверской сгорел частный дом, пострадал соседний. Пожар заметили соседи. Зная, что в доме проживает пожилая женщина-инвалид, двое молодых людей разбили окно и буквально вынесли женщину на руках.

6 ноября в деревне Монделево сгорела баня. Проводится проверка.

8 ноября в садоводстве «Строганово» одноимённого массива сгорел дачный дом. Проводится дознание.

В тот же день в деревне Алапурской сгорел частный дом. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ОНДиПР Гатчинского района