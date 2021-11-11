Бюджет — для ленинградцев

Доходы областного бюджета
на 2022 год запланированы в объеме 160,7 млрд рублей, расходы ― 164,1 млрд
рублей.
Отраслевые приоритеты
расходов бюджета на 2022-2024 годы существенно не изменятся ― больше половины
расходов придется на реализацию трех основных направлений: образование,
здравоохранение и социальная защита населения. Так, на сферу образования
приходится 39,4 млрд рублей, на здравоохранение ― 25,6 млрд рублей, на
социальную поддержку граждан ― 24,3 млрд рублей.
Важнейшим направлением в
структуре расходов остается развитие транспортной системы ― на эти цели в
следующем году планируется направить 15,5 млрд рублей, на сферу ЖКХ и ТЭК
бюджет Ленинградской области выделит 9,7 млрд рублей.
Несмотря на непростые
экономические условия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в
бюджете региона предусмотрено строительство и завершение знаковых объектов ―
поликлиники, школы и многофункционального спортивного комплекса в Мурино, школы
в Кудрово, бассейна в Сертолово, моста через реку Волхов в Киришах, дорожных
развязок во Всеволожском районе, а также реконструкцию водоочистных сооружений
и строительство газопровода.
Кроме того, на реализацию
национальных целей, обозначенных в указах Президента России в бюджете региона
на 2022 год предусмотрено 9,7 млрд рублей. Еще 4,9 млрд рублей обеспечит
федеральный бюджет. В тройке лидеров — «Жилье», «Демография», «Дороги».
Кроме того, одной из
ключевых задач остается расселение граждан из аварийного жилья ― в областной
казне на формирование городской среды и обеспечение качественным жильем в
будущем году планируется направить 8,3 млрд рублей.
Стоит также отметить рост
минимальной заработной платы в Ленинградской области ― это уже стало трендом на
рынке труда региона.
Так, на 1 января 2022
года минимальная заработная плата составит 14 250 рублей, а на 1 декабря 2022
года эта цифра вырастет до 14 710 рублей. «В Ленинградской области мы
обеспечиваем поступательный рост минимальной заработной платы. Это оказывает
влияние на рост зарплаты граждан в разных отраслях экономики и Увеличение
поступлений налогов от физических лиц», ― поделился Роман Марков.
В целом, с 2012 года в
Ленинградской области обозначились существенные перемены в сторону увеличения
расходов на важнейшие направления: расходы на образование выросли более, чем в
3 раза, на социальную политику ― в 2,4 раза, на ЖКХ ― в 7,3 раза.
«Система финансового
управления в Ленинградской области имеет большой запас прочности, прежде всего,
управленческий, который позволяет нам справляться со всеми сложными проблемами,
а запас гибкости бюджета и его тонкие настройки помогли нам выполнить все
публичные нормативные обязательства перед жителями и попасть на федеральном
уровне в первую группу регионов с самым высоким качеством формирования
исполнения бюджета. Уверен, что эти высокие стандарты мы сохраним и обеспечим
поступательное развитие Ленинградской области», ― подытожил своё выступление
Роман Марков.