Бюджет — для ленинградцев

Доходы областного бюджета на 2022 год запланированы в объеме 160,7 млрд рублей, расходы ― 164,1 млрд рублей.

Отраслевые приоритеты расходов бюджета на 2022-2024 годы существенно не изменятся ― больше половины расходов придется на реализацию трех основных направлений: образование, здравоохранение и социальная защита населения. Так, на сферу образования приходится 39,4 млрд рублей, на здравоохранение ― 25,6 млрд рублей, на социальную поддержку граждан ― 24,3 млрд рублей.

Важнейшим направлением в структуре расходов остается развитие транспортной системы ― на эти цели в следующем году планируется направить 15,5 млрд рублей, на сферу ЖКХ и ТЭК бюджет Ленинградской области выделит 9,7 млрд рублей.

Несмотря на непростые экономические условия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в бюджете региона предусмотрено строительство и завершение знаковых объектов ― поликлиники, школы и многофункционального спортивного комплекса в Мурино, школы в Кудрово, бассейна в Сертолово, моста через реку Волхов в Киришах, дорожных развязок во Всеволожском районе, а также реконструкцию водоочистных сооружений и строительство газопровода.

Кроме того, на реализацию национальных целей, обозначенных в указах Президента России в бюджете региона на 2022 год предусмотрено 9,7 млрд рублей. Еще 4,9 млрд рублей обеспечит федеральный бюджет. В тройке лидеров — «Жилье», «Демография», «Дороги».

Кроме того, одной из ключевых задач остается расселение граждан из аварийного жилья ― в областной казне на формирование городской среды и обеспечение качественным жильем в будущем году планируется направить 8,3 млрд рублей.

Стоит также отметить рост минимальной заработной платы в Ленинградской области ― это уже стало трендом на рынке труда региона.

Так, на 1 января 2022 года минимальная заработная плата составит 14 250 рублей, а на 1 декабря 2022 года эта цифра вырастет до 14 710 рублей. «В Ленинградской области мы обеспечиваем поступательный рост минимальной заработной платы. Это оказывает влияние на рост зарплаты граждан в разных отраслях экономики и Увеличение поступлений налогов от физических лиц», ― поделился Роман Марков.

В целом, с 2012 года в Ленинградской области обозначились существенные перемены в сторону увеличения расходов на важнейшие направления: расходы на образование выросли более, чем в 3 раза, на социальную политику ― в 2,4 раза, на ЖКХ ― в 7,3 раза.

«Система финансового управления в Ленинградской области имеет большой запас прочности, прежде всего, управленческий, который позволяет нам справляться со всеми сложными проблемами, а запас гибкости бюджета и его тонкие настройки помогли нам выполнить все публичные нормативные обязательства перед жителями и попасть на федеральном уровне в первую группу регионов с самым высоким качеством формирования исполнения бюджета. Уверен, что эти высокие стандарты мы сохраним и обеспечим поступательное развитие Ленинградской области», ― подытожил своё выступление Роман Марков.