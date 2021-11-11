Десять дней, которые потрясли...

...Казалось бы, ничто не предвещало неприятностей, но милый доктор в приемном покое сказал мне: «Я рекомендовал бы Вам госпитализацию». Отказаться не представлялось возможным. Анализы, тесты, рентген, узи – спокойно, вежливо, внимательно, помогая и успокаивая – весь коллектив приемного покоя работал слаженно и профессионально. За три часа – почти сорок человек. И дело тут совсем не в привычке. Дело – в отношении к людям и своей работе.

Чистота - первое, что обратило на себя внимание в отделении. Нет грязных потеков с потолка, обшарпанных стен, рваного линолеума. Костюмы сотрудников чистые и удобные. И снова – анализы, капельницы, обследование… Быстро и профессионально. Уже глубокой ночью слышу: «Ну вот, можно попить чайку». «Девочки, можно и мне кусочек хлебца…» - «Может, Вам чайку принести горячего?» - «Спасибо». Растрогали до слез, принесли булочки и вкусный-вкусный чай...

После кварцевания палаты перевели на основное место. Через полчаса привезли первую соседку, в три часа – вторую, в пять утра – третью. Быстро, слаженно, аккуратно, разговаривая шепотом, чтобы не разбудить других, медицинские сестры выполняли свою нелегкую работу. Наш доктор, Павел Олегович Горохов, использовал каждую свободную между операциями минуту, чтобы проверить состояние больных, дать сотрудникам указания.

Спокойствие. Это слово, на мой взгляд, определяет жизнь всего отделения. Что бы ни случилось. Даже если истеричный пациент ночью бросается на дежурную медсестру и хирургу, идущему в операционную, приходится его успокаивать. Даже если больной, только что проснувшийся от наркоза, пытается всеми правдами и неправдами уйти домой в одной пижаме. Даже если за одну ночь проводится столько операций, что утром нет мест не только в палатах, но и в коридоре. За десять дней – ни одного грубого слова, ни одного крика, ни одного конверта в карман за судно или что-то другое.

Милосердие. Как часто мы слышим это слово с высоких трибун. Особенно, когда дело касается ветеранов и людей преклонного возраста. К 86-летней бабушке из нашей палаты оно не имело никакого отношения… Я родилась после войны, меня не коснулись блокада Ленинграда и фашистские концлагеря, я не знаю, что такое голод и холод. Но я понимаю – так, как выглядела моя пожилая соседка, могут выглядеть только узники концлагерей, а нелюди – это родные люди (у нее есть сын и внучка), которые довели ее до такого состояния.

Бабушка кричала два дня. Ей ставили капельницы и кормили с ложечки, стараясь не сделать больно. Ангел-хранитель всего отделения, Светлана, подстригла ее свалявшиеся в войлок волосы, вымыла и убаюкала. Через два часа бабушка запела. На финском языке. Гимн благодарения. Слов нет, только слезы…

Команда профессионалов. Это про них: заведующем отделения А.И. Безносове, хирургах, врачах-специалистах, медицинских сестрах, младших медицинских сестрах, санитарах, технических работниках. Медиках, которые изо дня в день делают свое дело. Не кричат о своих проблемах. Не уезжают работать в Санкт-Петербург за большие деньги. Выходят на работу по первому звонку, чтобы заменить заболевшего коллегу. И стоят часами у операционного стола, чтобы спасти чью-то жизнь.

И слышат благодарное «спасибо». И я тоже хочу сказать «спасибо». За эти десять дней, которые поставили меня на ноги, вернули веру в нашу медицину и наполнили новым смыслом слова о милосердии.

Прошло десять дней. Меня выписали. А маленькое государство на пятом этаже продолжает жить своей жизнью, побеждая боль и даря своим пациентам надежду и веру.

Татьяна Алексеева, г. Гатчина

2 ноября





На фото: Александр Безносов, заведующий отделением