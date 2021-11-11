Гатчинский «День Достоевского» – на выставке в Омске

11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения гениального русского писателя, мыслителя, философа и публициста Ф.М. Достоевского. Межрегиональный художественный проект «Достоевский в произведениях изобразительного искусства» проводится в рамках празднования юбилея писателя. На выставке в Доме художника в Омске представлено 132 произведения 59 авторов в разных направлениях: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Все работы посвящены Федору Михайловичу – его книгам, мировоззрению, жизни. Участники выставки – члены Союза художников России, профессиональные художники.

Акварель Марины Фазановой «День Достоевского» была отобрана выставочным комитетом для экспозиции. В Омск полотно 76 х 56 см отправилось почтой.

Гатчину на выставке в Омске представляет только картина Марины Фазановой – тема сложная, и не многие художники за нее берутся. Участие Марины Альбертовны в этом проекте не случайно: по признанию художницы, Достоевский очень близок ей как писатель: «Я много читала о его жизни, «Идиот» – мой самый любимый роман. Со старшими учениками нашей школы мы рисуем на тему: «Достоевский и герои его произведений». Кстати, Омск выбран местом проведения юбилейной выставки, поскольку в тех краях Достоевский отбывал срок на каторге».

Из Омска в Гатчину пришлют каталог выставки, в котором будет и работа гатчинской художницы.



