Гатчинский «День Достоевского» – на выставке в Омске

11 ноября исполнилось 200
лет со дня рождения гениального русского писателя, мыслителя, философа и
публициста Ф.М. Достоевского.
Межрегиональный художественный проект «Достоевский в произведениях изобразительного
искусства» проводится в рамках празднования юбилея писателя. На выставке в Доме
художника в Омске представлено 132 произведения 59 авторов в разных
направлениях: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.
Все работы посвящены Федору Михайловичу – его книгам, мировоззрению, жизни.
Участники выставки – члены Союза художников России, профессиональные художники.
Акварель Марины Фазановой
«День Достоевского» была отобрана выставочным комитетом для экспозиции. В Омск
полотно 76 х 56 см отправилось почтой.
Гатчину на выставке в
Омске представляет только картина Марины Фазановой – тема сложная, и не многие
художники за нее берутся. Участие Марины Альбертовны в этом проекте не
случайно: по признанию художницы, Достоевский очень близок ей как писатель: «Я
много читала о его жизни, «Идиот» – мой самый любимый роман. Со старшими
учениками нашей школы мы рисуем на тему: «Достоевский и герои его
произведений». Кстати, Омск выбран местом проведения юбилейной выставки,
поскольку в тех краях Достоевский отбывал срок на каторге».
Из Омска в Гатчину
пришлют каталог выставки, в котором будет и работа гатчинской художницы.