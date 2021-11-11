Ленинградские школьники выбирают безопасные дороги

Пройти олимпиаду на базе образовательной платформы Учи.ру могут учащиеся с первого по девятый класс. Перед тем как приступить к соревнованию есть возможность потренироваться, а выполнять задания можно дома вместе с родителями. Итоги будут подведены 20 ноября. Каждый ученик, который принял участие в интеллектуальном соревновании, получит награду в зависимости от результата (диплом победителя, грамоту или сертификат).

«Важно, что все задания — максимально жизненные. Здесь много вопросов, касающихся основ безопасного поведения на пешеходном переходе и в транспорте. У ребят есть возможность почувствовать себя как пешеходом, так и велосипедистом. Мы приглашаем всех принимать участие в олимпиаде, тем более, что задания можно решать прямо из дома», — рассказала начальник отдела профилактической деятельности и безопасности детей областного центра «Ладога» Ольга Дементьева.