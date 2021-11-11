Ленинградские школьники выбирают безопасные дороги

Пройти олимпиаду на базе
образовательной платформы Учи.ру могут учащиеся с первого по девятый класс.
Перед тем как приступить к соревнованию есть возможность потренироваться, а
выполнять задания можно дома вместе с родителями. Итоги будут подведены 20
ноября. Каждый ученик, который принял участие в интеллектуальном соревновании,
получит награду в зависимости от результата (диплом победителя, грамоту или
сертификат).
«Важно, что все задания —
максимально жизненные. Здесь много вопросов, касающихся основ безопасного
поведения на пешеходном переходе и в транспорте. У ребят есть возможность
почувствовать себя как пешеходом, так и велосипедистом. Мы приглашаем всех
принимать участие в олимпиаде, тем более, что задания можно решать прямо из
дома», — рассказала начальник отдела профилактической деятельности и
безопасности детей областного центра «Ладога» Ольга Дементьева.