Мать и сын: муки и радости

Наташа Антоненко –
обаятельная блондинка с лучезарной улыбкой, энергичная, доброжелательная и, как
теперь говорят, харизматичная. Кто бы мог подумать, что последние шестнадцать
лет ее жизни будут посвящены тому, чтобы поставить на ноги сына. В прямом
смысле. В младенчестве мальчику поставили диагноз, как припечатали, – ДЦП.
Детский церебральный паралич со спастической диплегией. Болезнь поразила
опорно-двигательный аппарат – ноги. Шестнадцать лет Наташа борется с недугом
сына, рассчитывая только на себя. Но, конечно, еще есть бабушка и добрые люди.
5
лет в гипсе или операция за 5 миллионов?
Они живут втроем в
поселке Сиверский: Наташа, ее сын Вадим и Наташина мама, которая до недавних
пор была единственным полноценным кормильцем в семье, пока в свои восемьдесят
не ушла на пенсию. У Наташи заработки – от случая к случаю, из дому ей лишний
раз не выйти. Вадиму шестнадцать, и сейчас он передвигается только на коляске,
которая дальше прихожей и комнат по квартире не проезжает. Поэтому посещение
кухни и других мест общего пользования возможно только на маминых плечах – на
закорках. Но так было не всегда…
- Поначалу, когда был
маленький, Вадим ходил – с поддержкой, – рассказывает Наташа. – А потом
произошел подвывих тазобедренного сустава. Дальше скачок роста – и все, ноги
перехлестнулись, и к двенадцати годам он уже плотно сидел в инвалидном кресле.
Вывих этот сопровождался сильными болями при любом движении, Вадик буквально
кричал от боли, когда я его таскала вверх-вниз по лестнице. Я поняла: надо
что-то делать, потому что дальше будет хуже. Пройдет время, и ребенок вообще не
встанет. Нужна операция.
В России такие операции
делают. Нам объяснили: понадобится три, а скорее всего, пять операций с
периодичностью год. После каждой – по полгода в гипсе от груди до пяток. В
таком режиме и здоровые-то мышцы атрофируются, да еще в течение пяти лет, но
по-другому – никак. Выяснилось, что операцию можно сделать в Германии – за один
раз, и никакого полугодового гипса. Только стоить это будет, как минимум,
полтора миллиона рублей.
Я была в полной
растерянности: как это – собирать деньги? У кого просить? Тут мне очень помогли
две Светланы: Светлана Малашкова-Дмитриева и Светлана Волницкая, у которой
Вадим занимался иппотерапией. Они настояли, что надо действовать, навели
справки, поддерживали меня, когда я только плакала от безысходности.
«Страна у нас большая,
люди отзывчивые – соберем», – сказала Светлана Волницкая, и мы обратились в
фонд Александра Кержакова «Звезды – детям».
Получили первый взнос на
лечение за границей. Доктор из мюнхенской клиники приехал в Адлер с
консультацией, и мы рванули к нему. Консультация длилась три часа. Вадим
забросал его вопросами на английском – обо всем. А мне было страшно спросить
самое главное: будет ли он ходить после операции? Но доктор прочитал вопрос в
моих глазах и ответил: «Да, он будет ходить».
Мюнхенская
операция
- Сначала я думала, что я
одна со своей проблемой, – признается Наташа. – А потом оказалось, что у нас
столько отзывчивых людей! Нам помогали все: бабушки по пятьдесят рублей
переводили, незнакомые люди присылали деньги и письма со словами поддержки.
Учителя и родители нашей Сиверской школы № 3, где Вадим учится дистанционно,
собрали денег. Сказали: «Фонд фондом, но вам же надо и на дорогу, и на
проживание там». Да уж, один перевод медицинской документации на немецкий чего
стоил…
И в Германии: мы – одни.
У Вадима день рождения. И обе наши Светланы нашли возможность передать ему туда
подарок: планшет. Вадим лежал в палате интенсивной терапии – ему прислали
букет. Мы вдвоем с ним там ревели – так тронула нас эта всеобщая поддержка!
…Полтора года мы собирали
деньги на операцию. Надо было успеть до пятнадцати лет, пока у мальчика формируется
тазобедренный сустав. Успели – сделали в четырнадцать. Фактически операций была
три, но за один раз: выравнивали деформацию стоп – ребенок два года просидел в
коляске, не вставая. В Германии есть специальная программа: прежде чем
оперировать, они эту операцию программируют на компьютере – какой угол сгибания
сустава нужно сделать, ребенок ведь растет. А у нас это делается на глаз…
После операции еще
полтора месяца длилась реабилитация в Мюнхене. Сказали: «Пока под углом 90
градусов не посадим, не отпустим». А потом мы отправились на реабилитацию в
Сестрорецк: первый месяц был бесплатный, а второй оплатил один петербургский
адвокат-инкогнито.
Родитель
№ 2
Адвокаты в Наташиной
жизни появились, когда потребовалось лишать отца Вадима родительских прав. Папа
самоликвидировался через два месяца после рождения сына. Когда мальчик подрос,
Наташа стала появляться на улице с инвалидной коляской. Биологический отец ничем
не выдавал своего присутствия в поселке: ни деньгами, ни личным участием в
судьбе сына.
До трех лет она ждала,
что совесть проснется: весть об инвалидности ребенка быстро распространилась по
округе. Потом подала на алименты – безрезультатно.
Первый раз отец
встретился с сыном в 12 лет, когда затребовал анализ ДНК. Анализ подтвердил
отцовство. Узнав про операцию в Германии, родитель № 2 поставил ультиматум: или
ему спишут все долги по алиментам, или он не даст разрешения на вывоз ребенка.
Тогда Наташа подала иск
на лишение отцовства. Бывший муж почему-то уперся и своего согласия на лишение
родительских прав не давал. Пришлось судиться. Мальчика допрашивали, чтобы
узнать его мнение: согласен ли он с решением мамы? Ребенок ответил коротко: раз
я папе не нужен, то и он мне тоже. Вот так. Родительских прав лишили,
исполнительные листы по поводу неуплаты средств на содержание ребенка
продолжают поступать. Алиментщик скрывается.
Просто
не хватило кислорода
У Наташи врожденный порок
сердца. Врачи настаивали на операции. Говорили: «Без операции доживешь лет до
пятнадцати – дальше ничего не гарантируем». Но Наташин папа оперироваться не
разрешил и «лечил» дочь природными методами. Купил дачу на болотах во Мшинской,
поставил там времянку, болото превратили в сад-огород, и каждое лето семья
отдыхала на природе.
- В детстве я часто
падала в обмороки, – вспоминает Наташа. – Но вот мне уже сорок три – прогнозы
врачей не сбылись. И ребенка я родила сама, без кесарева. Сейчас сердечные
приступы бывают, только если понервничаю. Обычно, если с Вадимом что-то не так,
у меня паника. В Германии прихватило, но я отпилась корвалолом.
Недостатка в поводах для
«нервов» у Наташи нет. Вадим родился семимесячным, очень маленького веса – кило
шестьсот. Врач сказал, что все нормально, но надо положить на доращивание.
Впоследствии эскулапы признались: когда новорожденного перевозили из роддома в
больницу, в кувезе закончился кислород. Ребенок дышал, но слабо. Из-за нехватки
кислорода в мозгу образовалась киста – и убила нервные клетки, отвечающие за
движение.
- Меня спросили: «Будете
судиться?». Но какое «судиться» – мне надо было ребенка выхаживать, –
признается Наташа. – Сначала я не понимала. Ну, киста… До семи месяцев ДЦП не
ставили. Киста, мол, пройдет. Таблетками полечим. А потом доктор в Петербурге
заявил: «Ну, что вы хотите – это ДЦП».
В три года мы пошли к
неврологу. Ребенок плохо говорил: односложно и мало. Невролог выдала вердикт:
разговаривать не будет. Как так? Не ходим, так еще и разговаривать не будем?
Я была в отчаянии, когда
мне позвонила моя тетя из Великих Лук: «Приезжай, у нас тут есть
врач-биоэнергетик». Я сначала в штыки – какой еще биоэнергетик? Экстрасенс, что
ли? Не верю. Но мы поехали. Биоэнергетик делала Вадиму точечный массаж,
общалась с ним, гладила. Месяц мы там пробыли, и он мне как выдал предложения!
Когда мы вернулись и
пошли на УЗИ, кисты уже не было. Рассосалась. Но свое черное дело она сделала.
…А невролог на осмотре спросила: «Ну, как у вас дела?». И Вадим ей ответил:
«Нормально у меня все». Невролог сама чуть дара речи не лишилась от
неожиданности.
История
пандуса: это было бы смешно, когда бы не было так грустно
Наташа с Вадимом живут на
втором этаже и каждый день спускаются и поднимаются с инвалидным креслом.
Раньше мать-сердечница таскала сына на закорках – вверх и вниз, но потом стала
понимать: еще немного, и поднять ребенка наверх она уже не сможет. Обратилась в
ЖЭУ с просьбой установить откидной пандус в подъезде. Он крепится к стене и в
сложенном положении места не занимает.
- Изначально надо было у
всех соседей по подъезду попросить разрешения, – вспоминает Наташа. – Все
согласились, кроме пожилой дамы в квартире рядом. Она сказала: «И так узкая
лестница – нам с сумками не пройти». ЖЭУ
отказал. Через год вышел закон о доступной среде, ничьего согласия уже не
требовалось, и я написала заявление. Мне обещали установить в течение года. А
потом на отчетной конференции объявили: все сделано. «Поздравляю вас,
гражданин, соврамши». Я снова подала заявление. Мне говорят: в течение года.
Год прошел. Мне дали ответ: «Установить шахту лифта в вашем подъезде
невозможно».
Ну, что ж… Приехали
«Звезды – детям», устроили благотворительный вечер. Сняли на видео все: как я
спускаю ребенка на себе, как поднимаю. Михаил Боярский, посмотрев это кино,
воскликнул: «Господа, там скоро будет два инвалида!». Они отправили письмо в
Госдуму, и после вмешательства депутатов пандус появился в течение недели.
Нынешний глава сиверской
администрации – Дмитрий Сергеевич Румянцев – моментально откликается на наши
просьбы, за что ему огромное спасибо. Я попросила установить знак, чтобы не
занимали парковочное место возле нашего подъезда, – тут же появился знак
«Стоянка для инвалидов».
Водитель,
продавец, косметолог, курьер…
Наташа возит ребенка на
машине сама. У нее солидный водительский стаж и предпоследний «Рено Логан»,
купленный в кредит (племянник помог). Там большой багажник, в который влезает
даже коляска. Прошлым летом все втроем – с бабушкой – ездили в Крым. 2600 км в
одну сторону.
- Нам предложили
бесплатную путевку – без дороги, а билеты на троих выходили баснословно дорого,
– говорит Наташа. – И я рискнула. На машине ехать куда дешевле, и мы
отправились – через год после операции. Все получилось отлично, ребенок лишний
раз побывал на море. Мы вообще с ним постоянно ездим – в музеи, на Валаам, по
ночному Петербургу покататься. Вадим очень любознательный, всем интересуется –
автомобиль компенсирует его маломобильность.
В юности Наташа мечтала
быть …продавцом, работать в красивом магазине, и к своей мечте шла упорно.
- Папа пришел в ужас,
когда услышал, что я после девятого класса собралась в торговлю, – рассказывает
Наташа. – Он прочил мне карьеру бухгалтера и уговорил окончить торговое училище
«с бухгалтерскими навыками». Однако бухгалтерия меня не привлекала. Я была в восторге
от ленинградского «Пассажа» и хотела там работать. Практика в училище у нас
проходила в хозяйственном магазине в Красном Селе. Там был по уровню как бы
маленький «Пассаж» и очень строгое руководство – выше тройки никому за практику
не ставили. И никто не хотел туда идти. А я пошла и в конечном итоге получила
пятерку. Папа всеми способами пытался отвратить меня от торговли и засунуть в
бухгалтерию, но ничего не вышло: после училища меня пригласили в тот самый
«маленький «Пассаж» работать.
…Диплом Сельскохозяйственной
академии я получила, когда Вадиму был годик. Мама с ним оставалась, племянники.
Вернуться в магазин я уже не мечтала и прошла курсы косметологов. Три года
работала на дому, потом стало тяжелее. Ребенок рос, и диагноз усложнял нашу
жизнь все больше. Одно время подрабатывала курьером – продавала постельное
белье. Но когда Вадим перестал ходить, руки у меня оказались окончательно
связанными.
Женщина-праздник
…Конечно, вселенная
Наташи вращается вокруг ребенка. Но это обстоятельство привело к новым идеям и
новым увлечениям.
- Раньше я не
интересовалась поэзией, – признается Наташа. – А когда мой сын стал писать
стихи и даже побеждать на литературных конкурсах, я увлеклась сочинительством
вместе с ним. Правда, огласке мы предаем только его творения, наши общие
сочинения мы храним для себя.
А в прошлом году я начала
проводить праздники. У подружки была свадьба, и она попросила меня быть
свидетельницей и тамадой. Первый блин – комом, но подружка сказала: «Все
супер!». Гости участвовали в конкурсах и веселились. Потом я провела 50-летие у
друзей, потом у знакомых друзей – они присутствовали на нашем празднике и тоже
захотели. Бабушкин юбилей мы с Вадимом уже проводили вдвоем. Он сделал мне всю
аранжировку, со слайд-шоу, с музыкой.
Свободные минуты у меня
бывают только ночью. Вадим ложится спать, и я ищу в интернете сценарии,
конкурсы. Мне нравится организовывать людям торжества, и я понимаю, что другой
работы у меня может и не случиться. Первый год после операции мы вообще из
реабилитации не вылезали – какой уж тут праздник…
Если
бы не ковид…
- Как только Вадим сможет
передвигаться по квартире, я выйду на работу, – делится планами Наташа. – После
операции на реабилитации в Сестрорецке он стал ходить. Сначала с подвесом, с
ходунками, с поддержкой. Потом пошел сам – толкал ходунки впереди себя и шел. Я
была счастлива! Оставалось только заниматься, заниматься и заниматься. Нам
предложили поехать в Москву – сказали, там очень хорошая реабилитация. Мы
поехали – и подхватили ковид. Домой вернулись больные, ребенку было совсем
плохо. Спасибо, заведующая поликлиникой каждый день к нам приходила, лечила.
Из-за ковида Вадим очень ослаб, и все наши достижения пошли прахом. Он опять не
ходит, и нужно начинать все заново.
И начнут. Сдаваться – не
в традициях этой семьи. Наташа признается, что примером сильной женщины для нее
стала мама:
- Когда скоропостижно
умер отец, а потом через четыре года погиб мой старший брат, мама не сломалась,
хотя ей было очень тяжело. И для меня она всегда была большой поддержкой и
опорой. Мы с ней очень близки.
…Наташин сын превращается
в красивого молодого человека с серьезным взглядом больших серых глаз. У него
несомненный литературный дар, уже есть грамоты и дипломы за призовые места в
творческих конкурсах. За свои шестнадцать лет он привык быть терпеливым – и
бороться. Невзирая ни на какие диагнозы, учиться, готовиться к экзаменам. Он
вполне может получить профессию программиста и работать из дома. Но мальчик
спит и видит …железную дорогу. Он признался маме, что готов быть хоть
стрелочником, лишь бы поближе к поездам. Вот такие мальчишеские мечты – было бы
здоровье.
Стихотворение Вадима
Антоненко «Волшебный фонд»
На экране Витя, Маша,
Коля, Юра и Наташа.
Не играют, не шалят.
Жаль мне этих всех ребят.
Я подумал: «Вот бы мне
Стать большим банкиром.
Я б волшебный фонд
создал,
Главный фонд над миром».
Чтоб у нас на всей
планете
Были счастливы все дети,
Чтобы шли телепрограммы,
Где не плакали бы мамы.
Чтобы каждый телезритель
Добрый был благотворитель
С чутким сердцем и душой.
Вот и справимся с бедой!