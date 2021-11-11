Старым покрышкам ― новая жизнь

Автомобильные шины
относятся к IV классу опасности, их запрещено складировать на общедоступных
контейнерных площадках и размещать на полигонах, предназначенных для твердых
коммунальных отходов.
Вместе с тем, как и
многие другие типы отходов, шины являются прекрасным сырьем для создания новых
продуктов, например, резиновой крошки, которая используется для изготовления
спортивных и детских площадок, в дорожном строительстве и при производстве
различных резинотехнических изделий. Таким образом, при отлаженной системе сбора
автомобильных покрышек и их адрес переработке формируется экономика замкнутого
цикла.
Акция предназначена
только для физических лиц. Юридические лица (шиномонтажи и другие) могут
обратиться по вопросу утилизации шин напрямую к утилизатору.
Организаторы акции:
Региональный оператор по обращению с отходами, утилизатор автомобильных шин ООО
«Премио Крамб», при поддержке Ассоциации «ЭкоШинСоюз», ГБУ ЛО «Ресурсный
добровольческий центр» и администраций районов Ленинградской области.
В Гатчине покрышки будут
собирать 24 ноября. Уточнить адреса пунктов сбора с момента старта акции можно
на сайтах местных администраций, регионального оператора, а также в группе
ВКонтакте Центра управления регионом Ленинградской области.