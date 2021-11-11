Старым покрышкам ― новая жизнь

Автомобильные шины относятся к IV классу опасности, их запрещено складировать на общедоступных контейнерных площадках и размещать на полигонах, предназначенных для твердых коммунальных отходов.

Вместе с тем, как и многие другие типы отходов, шины являются прекрасным сырьем для создания новых продуктов, например, резиновой крошки, которая используется для изготовления спортивных и детских площадок, в дорожном строительстве и при производстве различных резинотехнических изделий. Таким образом, при отлаженной системе сбора автомобильных покрышек и их адрес переработке формируется экономика замкнутого цикла.

Акция предназначена только для физических лиц. Юридические лица (шиномонтажи и другие) могут обратиться по вопросу утилизации шин напрямую к утилизатору.

Организаторы акции: Региональный оператор по обращению с отходами, утилизатор автомобильных шин ООО «Премио Крамб», при поддержке Ассоциации «ЭкоШинСоюз», ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» и администраций районов Ленинградской области.

В Гатчине покрышки будут собирать 24 ноября. Уточнить адреса пунктов сбора с момента старта акции можно на сайтах местных администраций, регионального оператора, а также в группе ВКонтакте Центра управления регионом Ленинградской области.