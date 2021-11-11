В России переписались более 90% жителей

Глава Росстата отметил:
«Практически завершили перепись Москва и Московская область, Санкт-Петербург,
Ставропольский и Краснодарский край, Волгоградская и Тульская область,
Республика Мордовия. Завершилась перепись в Чеченской республике и на Чукотке.
Отлично идет в Башкортостане и Татарстане».
По словам Малкова,
большинство россиян предпочитают «самый удобный, быстрый и современный» способ
переписи — на Госуслугах. На портале уже
переписались 24 млн человек.
Глава Росстата
подчеркнул, что цифровизация позволила почти вдвое сократить переписной
персонал и расходы на проведение переписи. Все данные собираются и
обрабатываются сразу в электронном виде. Но перепись все равно не может
обойтись без участия людей — 315 тысяч переписчиков, контролеров, инструкторов
и всех жителей страны.
«Особенно ценно, что в
переписи принимают участие 25 тыс. волонтеров — они помогают на стационарных
участках, работают в сложное время и от чистого сердца. Участие волонтеров – это
тоже важная новация именно этой переписи, потому что раньше такого не было», —
подчеркнул Малков.
Безопасности участников
переписи уделяется повышенное внимание, ситуация находится под постоянным
контролем Правительства.
Малков разъяснил: «Все
органы власти оказывают полную поддержку. Координируем все действия с
Роспотребнадзором. Обеспечена максимальная защита для переписчиков: они получают
маски, перчатки, проходят регулярное тестирование. Разработаны памятки
поведения. Благодаря Сберу и ВТБ все переписчики застрахованы, в том числе на
случай заболевания ковидом».
Он также отметил, что
информация переписи, собираемая через планшеты и портал Госуслуг, сразу попадает в базу данных в обезличенном
виде.
Благодаря цифровизации,
полные результаты переписи опубликуют в течение года. Это в 3-4 раза быстрее,
чем итоги переписи-2010.
«Полученные данные лягут
в основу огромного количества решений в нашей стране: от разработки масштабных
федеральных и региональных программ и проектов до решений о строительстве
отдельных объектов инфраструктуры – дорог, школ, больниц. Именно поэтому лозунг
переписи – «Создаем будущее», — подчеркнул Малков.