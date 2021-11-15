Детская мечта стать пожарным воплотится под Новый год

Если вашему ребенку от 6 до 18 лет и у него есть
мечта побывать в роли пожарного, посетить пожарную часть, изучить пожарный
автомобиль, письма-пожелания можно направить по почте в Ленинградскую областную
противопожарно-спасательную службу: 187340, Ленинградская область, Кировский
район, город Кировск, Краснофлотская улица, д.28. Необходимо также
продублировать заявку на электронную почту n.julidova@lenoblpss.ru с пометкой
«Мечта» в срок до 10 декабря 2021 года. В письме обязательно нужно указать ФИО
и контактный телефон родителей (законных представителей), имя и возраст
ребенка.
В 2020 году пожарный Дед мороз Леноблпожспаса
поздравлял учеников образовательных учреждений. В разных районах Ленинградской
области дети получали от Деда Мороза областных пожарных сладкие подарки и
сувениры, а личный состав пожарной части №131 исполнил мечту маленького жителя
Ленинградской области стать огнеборцем, покатав его на пожарной машине.