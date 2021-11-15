Детская мечта стать пожарным воплотится под Новый год

Если вашему ребенку от 6 до 18 лет и у него есть мечта побывать в роли пожарного, посетить пожарную часть, изучить пожарный автомобиль, письма-пожелания можно направить по почте в Ленинградскую областную противопожарно-спасательную службу: 187340, Ленинградская область, Кировский район, город Кировск, Краснофлотская улица, д.28. Необходимо также продублировать заявку на электронную почту n.julidova@lenoblpss.ru с пометкой «Мечта» в срок до 10 декабря 2021 года. В письме обязательно нужно указать ФИО и контактный телефон родителей (законных представителей), имя и возраст ребенка.

В 2020 году пожарный Дед мороз Леноблпожспаса поздравлял учеников образовательных учреждений. В разных районах Ленинградской области дети получали от Деда Мороза областных пожарных сладкие подарки и сувениры, а личный состав пожарной части №131 исполнил мечту маленького жителя Ленинградской области стать огнеборцем, покатав его на пожарной машине.