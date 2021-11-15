Диалог с властью

- Существует ли в Ленинградской области образовательный центр, в
котором дети, проживающие в небольших населенных пунктах, могли бы проявить
свои таланты?
Отвечает комитет общего и
профессионального образования Ленинградкой области.
- В Ленинградской
области в 2017 году был создан центр выявления и поддержки одаренных детей на
базе учреждения развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект». В
2021 году на развитие Центра «Интеллект» из федерального и областного бюджета
Ленинградской области выделены средства в объеме 202 млн рублей.
В муниципальных
районах на базе образовательных организаций общего и дополнительного
образования создано 18 удаленных площадок Центра «Интеллект». Каждая площадка
представляет собой Медиацентр, созданный по единому дизайну.
Кроме того, до
2024 года в регионе запланировано создание «Губернаторского лицея» на 350 мест.
В «Губернаторском лицее» будет созданы условия для реализации интеллектуального
и личностного потенциала, профессионального самоопределения и становления
одаренных детей независимо от их места жительства, социального положения и
финансовых возможностей их семей через реализацию образовательных программ
основного общего и среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих
программ по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» для детей и молодежи в
возрасте от 11 до 18 лет.
Также планируется,
что для обучающихся «Губернаторского лицея» будет создан кампус –
комфортабельное жилое пространство, которое позволит развиваться физически и
психологически.
Фото с сайта https://center-intellect.ru