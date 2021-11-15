Диалог с властью

- Существует ли в Ленинградской области образовательный центр, в котором дети, проживающие в небольших населенных пунктах, могли бы проявить свои таланты?

Отвечает комитет общего и профессионального образования Ленинградкой области.

- В Ленинградской области в 2017 году был создан центр выявления и поддержки одаренных детей на базе учреждения развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект». В 2021 году на развитие Центра «Интеллект» из федерального и областного бюджета Ленинградской области выделены средства в объеме 202 млн рублей.

В муниципальных районах на базе образовательных организаций общего и дополнительного образования создано 18 удаленных площадок Центра «Интеллект». Каждая площадка представляет собой Медиацентр, созданный по единому дизайну.

Кроме того, до 2024 года в регионе запланировано создание «Губернаторского лицея» на 350 мест. В «Губернаторском лицее» будет созданы условия для реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопределения и становления одаренных детей независимо от их места жительства, социального положения и финансовых возможностей их семей через реализацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» для детей и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет.

Также планируется, что для обучающихся «Губернаторского лицея» будет создан кампус – комфортабельное жилое пространство, которое позволит развиваться физически и психологически.



