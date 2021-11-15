На все четыре стороны

Осенние каникулы — отличный повод всей семьей отправиться в музей. У ребят перерыв в учебе, сотрудники музеев «выдохнули» после летнего наплыва туристов и готовы радовать новыми экскурсиями. Примерно так в 2005 году рассуждали в музейном сообществе Северной столицы, затевая фестиваль «Детские дни». Его придумали, чтобы вдохновить родителей на творческое общение с детьми в пространствах музеев, а сами учреждения подтолкнуть к поиску новаторских форм работы с посетителями.

За 17 лет «Детские дни» выросли в самый масштабный на Северо-Западе проект музеев и культурных организаций, адресованный семьям. Он стал модельным не только для других регионов, но и стран. А в нынешнем году фестиваль перешагнул границы Петербурга, включив в программу двенадцать площадок Ленобласти. Это девять филиалов областного Музейного агентства, два частных музея и выставочный зал «Смольный».

Основная часть мероприятий прошла в осенние каникулы, но по многочисленным просьбам продлена еще и на ноябрьские выходные.

«Как ни странно, но пандемия и ограничительные меры, введенные в связи с ковидом, не помешали проведению «Детских дней», а даже в какой-то степени способствовали развитию данного формата, — утверждает заместитель директора по научной работе Музейного агентства Ленобласти Анна Рапопорт. — Все потому, что фестиваль делает упор на индивидуальный, семейный визит в музей, а не в составе организованных групп. Одни наши учреждения приглашали на квесты, в ходе которых дети и родители справлялись с заданиями, никак не контактируя с остальными гостями, другие ввели сеансы, когда программа объединяла две-три семьи. Разумеется, соблюдались все санитарно-эпидемио­логические меры».

На самом деле для принимающей стороны стать частью фестиваля было не так уж просто. Качество предлагаемых экскурсий, выставок, мастер-классов, викторин, игровых программ — все это тщательно рассматривает серьезная экспертная комиссия. Обязательна интерактивная составляющая, не только познавательные, но и образовательные моменты, а также взаимодействие с гостями всех возрастов, чтобы и дети, и подростки, и взрослые члены семьи привыкли воспринимать музейные коллекции как важнейшие ценности. Стандартные обзоры экспозиций здесь не проходят.

Отбор выдержали заявки двенадцати областных учреждений, в основном расположенных к югу и востоку от города: музей-­усадьба «Суйда», парк усадьбы Рождествено, «Домик няни А. С. Пушкина», «Дом станционного смотрителя» (Гатчинский район), Киришский и Тосненский историко-краеведческие музеи, «А. В. Суворов в Новой Ладоге», музей истории города Волхова, музей захожского кружева в Киришах и музей в колокольне Николово‑Медведского монастыря в Новой Ладоге. В северо-восточном направлении находится литературно-художественный музей-усадьба «Приютино». Плюс выставочный зал «Смольный» в Санкт-Петербурге.

Эти учреждения пополнили фестивальную программу «Стороны света». Все мы в последние полтора года ограничены в путешествиях. «Детские дни» дали шанс отправиться на все четыре стороны — в широком понимании этого выражения. Знакомя с городами и странами, их традициями и знаменитыми жителями. Перенося на столетия назад, прямо как на машине времени.

«Мы доработали одну из наших игровых программ, и получились «Товары со всего света», — рассказывает заведующий Тосненским историко-краеведческим музеем Антон Петров. — В импровизированной лавке ребята пробуют угадать предназначение старинных предметов. Взвешивают на весах конфеты, отмеряют ткань. Запоминают, что такое фунт, аршин, знакомятся с другими единицами измерения, принятыми на Руси. Проводится викторина, и победители тратят заработанные монетки на покупку товаров, доставленных из разных уголков планеты».

По словам Антона Валерьевича, который, одетый в русскую рубаху и картуз, сам выступает в роли продавца, никто из гостей музея не уходит без сладкого гостинца. «Фестиваль стал отличным опытом. Сыграла на руку реклама. Наш Дом царской кормилицы — это постоянная экспозиция музея — вызвал интерес у петербуржцев, жителей пригородов. Думаю, продолжим в выходные дни проводить экскурсии по сеансам», — дополняет он.

В музее-усадьбе «Суйда» к фестивалю придумали квест-кроссворд по бывшему имению Абрама Ганнибала, прадеда Пушкина. В Волхове на экскурсии «Жил-был дом» рассказывали о здании, владельцем которого был инженер Генрих Графтио. В «Домике няни» (Кобрино) рассматривали дорожные сумки прошлого — узелки, котомки, короба, сундуки.

К «Детским дням» присоединились даже учреждения, закрытые на реставрацию. В Рождествено организовали в усадебном парке семейную прогулку-квест в компании с обожаемой Набоковыми таксой Трэйни. Задания участники получали в телеграм-боте. А в «Доме станционного смотрителя» в Выре работала творческая мастерская «Тайна колокольчика».

Содружество государственных и частных учреждений — еще один тренд феста. Кружевной маршрут составили киришский музей и частный музей захожского кружева, где воссоздали старинные посиделки и учили плести простейшие элементы ажуров. Собравшим походный ранец солдата в музее Суворова рекомендовали здесь же, в Новой Ладоге, заглянуть в частный музей на территории монастыря и разыскать там следы пяти столетий.

«Ленобласть на фестивале дебютировала удачно, — полагает Анна Рапопорт. — Об этом говорят и качественные показатели в виде позитивных отзывов посетителей, и количественные».

Решено сохранить все фестивальные программы. Их можно будет посмотреть в рамках сеансов выходных дней, часть войдет в зимнюю каникулярную историю. Весной же, как обещают в областном Музейном агентстве, стоит ждать новый фестиваль, приуроченный к Неделе детской книги и объединяющий усилия музеев и библиотек.

Людмила Кондрашова

Фото предоставлены организаторами фестиваля