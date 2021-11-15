На все четыре стороны

Осенние
каникулы — отличный повод всей семьей отправиться в музей.
У ребят перерыв в учебе, сотрудники музеев «выдохнули» после летнего
наплыва туристов и готовы радовать новыми экскурсиями. Примерно так
в 2005 году рассуждали в музейном сообществе Северной столицы,
затевая фестиваль «Детские дни». Его придумали, чтобы вдохновить родителей
на творческое общение с детьми в пространствах музеев,
а сами учреждения подтолкнуть к поиску новаторских форм работы
с посетителями.
За 17 лет «Детские дни» выросли
в самый масштабный на Северо-Западе проект музеев и культурных
организаций, адресованный семьям. Он стал модельным не только для других
регионов, но и стран. А в нынешнем году фестиваль
перешагнул границы Петербурга, включив в программу двенадцать площадок
Ленобласти. Это девять филиалов областного Музейного агентства, два частных
музея и выставочный зал «Смольный».
Основная
часть мероприятий прошла в осенние каникулы, но по многочисленным просьбам
продлена еще и на ноябрьские выходные.
«Как
ни странно, но пандемия и ограничительные меры, введенные
в связи с ковидом, не помешали проведению «Детских дней»,
а даже в какой-то степени способствовали развитию данного формата, —
утверждает заместитель директора по научной работе Музейного агентства
Ленобласти Анна Рапопорт. — Все потому, что фестиваль делает упор
на индивидуальный, семейный визит в музей,
а не в составе организованных групп. Одни наши учреждения
приглашали на квесты, в ходе которых дети и родители справлялись
с заданиями, никак не контактируя с остальными гостями, другие
ввели сеансы, когда программа объединяла две-три семьи. Разумеется, соблюдались
все санитарно-эпидемиологические меры».
На
самом деле для принимающей стороны стать частью фестиваля было
не так уж просто. Качество предлагаемых экскурсий, выставок,
мастер-классов, викторин, игровых программ — все это тщательно
рассматривает серьезная экспертная комиссия. Обязательна интерактивная
составляющая, не только познавательные, но и образовательные
моменты, а также взаимодействие с гостями всех возрастов, чтобы
и дети, и подростки, и взрослые члены семьи привыкли
воспринимать музейные коллекции как важнейшие ценности. Стандартные обзоры
экспозиций здесь не проходят.
Отбор
выдержали заявки двенадцати областных учреждений, в основном расположенных
к югу и востоку от города: музей-усадьба «Суйда», парк усадьбы
Рождествено, «Домик няни А. С. Пушкина», «Дом станционного смотрителя»
(Гатчинский район), Киришский и Тосненский историко-краеведческие музеи,
«А. В. Суворов в Новой Ладоге», музей истории города Волхова, музей
захожского кружева в Киришах и музей в колокольне Николово‑Медведского монастыря
в Новой Ладоге. В северо-восточном направлении находится
литературно-художественный музей-усадьба «Приютино». Плюс выставочный зал
«Смольный» в Санкт-Петербурге.
Эти
учреждения пополнили фестивальную программу «Стороны света». Все мы
в последние полтора года ограничены в путешествиях. «Детские дни»
дали шанс отправиться на все четыре стороны — в широком
понимании этого выражения. Знакомя с городами и странами, их
традициями и знаменитыми жителями. Перенося на столетия назад, прямо
как на машине времени.
«Мы
доработали одну из наших игровых программ, и получились «Товары
со всего света», — рассказывает заведующий Тосненским
историко-краеведческим музеем Антон Петров. — В импровизированной лавке
ребята пробуют угадать предназначение старинных предметов. Взвешивают
на весах конфеты, отмеряют ткань. Запоминают, что такое фунт, аршин,
знакомятся с другими единицами измерения, принятыми на Руси.
Проводится викторина, и победители тратят заработанные монетки
на покупку товаров, доставленных из разных уголков планеты».
По
словам Антона Валерьевича, который, одетый в русскую рубаху и картуз,
сам выступает в роли продавца, никто из гостей музея не уходит
без сладкого гостинца. «Фестиваль стал отличным опытом. Сыграла на руку реклама.
Наш Дом царской кормилицы — это постоянная экспозиция музея — вызвал
интерес у петербуржцев, жителей пригородов. Думаю, продолжим
в выходные дни проводить экскурсии по сеансам», — дополняет он.
В
музее-усадьбе «Суйда» к фестивалю придумали квест-кроссворд
по бывшему имению Абрама Ганнибала, прадеда Пушкина. В Волхове
на экскурсии «Жил-был дом» рассказывали о здании, владельцем которого
был инженер Генрих Графтио. В «Домике няни» (Кобрино) рассматривали
дорожные сумки прошлого — узелки, котомки, короба, сундуки.
К
«Детским дням» присоединились даже учреждения, закрытые на реставрацию.
В Рождествено организовали в усадебном парке семейную прогулку-квест
в компании с обожаемой Набоковыми таксой Трэйни. Задания участники
получали в телеграм-боте. А в «Доме станционного смотрителя» в Выре работала творческая мастерская «Тайна колокольчика».
Содружество
государственных и частных учреждений — еще один тренд феста.
Кружевной маршрут составили киришский музей и частный музей захожского
кружева, где воссоздали старинные посиделки и учили плести простейшие
элементы ажуров. Собравшим походный ранец солдата в музее Суворова
рекомендовали здесь же, в Новой Ладоге, заглянуть в частный
музей на территории монастыря и разыскать там следы пяти столетий.
«Ленобласть
на фестивале дебютировала удачно, — полагает Анна Рапопорт. — Об этом
говорят и качественные показатели в виде позитивных отзывов
посетителей, и количественные».
Решено
сохранить все фестивальные программы. Их можно будет посмотреть в рамках
сеансов выходных дней, часть войдет в зимнюю каникулярную историю.
Весной же, как обещают в областном Музейном агентстве, стоит ждать
новый фестиваль, приуроченный к Неделе детской книги и объединяющий
усилия музеев и библиотек.
Людмила
Кондрашова
Фото
предоставлены организаторами фестиваля