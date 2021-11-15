Подвиг в небе

Картина
режиссера Игоря Копылова «Небо» выпущена кинокомпанией «ТриИкс Медиа» совместно
с Министерством обороны РФ и при участии канала «Россия 1».
В фильме снялись Игорь Петренко, Иван Батарев, Сергей Губанов, Мария
Миронова, Илья Носков и другие актеры.
В
центре сюжета — история подвига летчиков Олега Пешкова (в фильме — Сошников)
и Константина Мурахтина (Муравьев). В ноябре 2015 года
во время боевого вылета на севере Сирии их Су‑24 был сбит турецким
истребителем. Оба летчика катапультировались. Мурахтин выжил и был спасен,
а Пешкова террористы расстреляли прямо в воздухе (позже бандитов
уничтожили). Пешков посмертно получил звание Героя России, Мурахтина наградили
орденом Мужества.
Фильм
«Небо», по замыслу создателей, — картина о настоящих героях нашей
Родины, русских офицерах, готовых отдать жизнь за мирное небо над головой.
Основанная на реальных событиях лента — это симбиоз искусства
и исторической хроники. Проект снят в экстремальных условиях
и в опасных локациях — на действующих военных базах
в Сирии и РФ. В кадре задействована подлинная боевая техника.
Девиз
главного героя «Неба» — «Никогда не изменяй себе!». Он
не изменил слову, данному отцу. Не изменил клятве на верность
Родине. Ни тяжелые испытания, ни искушения и соблазны
не способны сломить его дух. Зрителей ждет максимальное погружение
в историю, которая останется в сердце, потому что это картина
о людях, живущих среди нас, о подвиге, совершенном ради каждого
из нас.
«На данный
момент «Небо» — это единственная в своем роде картина, подробно
рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах.
От всей души желаем фильму удачи в прокате! «Небо» должен увидеть
каждый, кому не чужды слова «долг», «честь», «защита Отечества», — так
прокомментировали выход картины в Минобороны.