Продолжается работа горячей линии по социальной газификации

В развитие этого поручения Правительство РФ 13.09.2021 приняло ключевые постановления, которые регулируют новый порядок технологического присоединения объектов капитального строительства к газораспределительной системе, в том числе и частного жилого фонда без взимания средств с граждан за подведение газа «до забора» их земельного участка.
Две
недели назад, одновременно со вступлением этих постановлений в силу и ожидая
высокий интерес граждан к новым правилам подключения к трубопроводному газу,
ОНФ совместно с Минэнерго и Минцифрой запустил горячую линию по социальной
газификации.
Работу
горячей линии можно условно разделить на 2 основных направления – консультация,
информирование граждан о новых правилах подключения к газу (этим занимаются
непосредственно операторы колл-центра) и проработка более сложных, конкретных,
требующих разбора индивидуальных ситуаций граждан, требующих привлечения
специалистов профильных РОИВ и дополнительного времени на рассмотрение.
Также
в рамках горячей линии мы помогаем гражданам выяснить наличие их населённого
пункта в планах социальной газификации, в программе подведения магистрального
газа до не газифицированных до сих пор населённых пунктов (подведение
газопроводов до населённых пунктов проводится, например, в рамках
инвестиционных программ ПАО «Газпром», региональных программ газификации,
программы комплексного развития сельских территорий Минсельхоза России и часто
гражданам своими силами разобраться в этих планах бывает сложно),
обоснованность размера платы за работы по подключению внутри земельного участка
заявителя и многие другие вопросы.
Безусловно,
не на все задаваемые гражданами вопросы есть устраивающие их ответы. Например,
социальная газификация на территории дачных посёлков и СНТ проводится со
значительными оговорками и ограничениями, проблемы возникают и при газификации
домовладений, на которые отсутствуют правоустанавливающие документы или которые
расположены не на землях населённых пунктов, а на землях других категорий
(например, лесного фонда или сельхоз назначения), а также при заказе гражданами
работ по подключению к газу без оформления договорных отношений с исполнителями
и т.п.
Однако
основная масса проблем граждан по газификации всё-таки имеет конструктивное
решение и горячая линия ОНФ может помочь быстрее его найти. Для этого нужно
всего лишь набрать бесплатный номер 8(800)200-34-11 и в цифровом меню выбрать
1.
«В
Ленинградской области продолжается мониторинг цен на газовое оборудование. За
время его проведения рост стоимости не зафиксирован. Также активисты проверяют
наличие газовых плит и котлов и их доступность для населения. Основную часть
оборудования люди приобретают через интернет, вместе с тем техника представлена
и в специализированных магазинах», - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ленинградской области Дмитрий
Кулагин.