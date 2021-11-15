Продолжается работа горячей линии по социальной газификации

В развитие этого поручения Правительство РФ 13.09.2021 приняло ключевые постановления, которые регулируют новый порядок технологического присоединения объектов капитального строительства к газораспределительной системе, в том числе и частного жилого фонда без взимания средств с граждан за подведение газа «до забора» их земельного участка.

Две недели назад, одновременно со вступлением этих постановлений в силу и ожидая высокий интерес граждан к новым правилам подключения к трубопроводному газу, ОНФ совместно с Минэнерго и Минцифрой запустил горячую линию по социальной газификации.

Работу горячей линии можно условно разделить на 2 основных направления – консультация, информирование граждан о новых правилах подключения к газу (этим занимаются непосредственно операторы колл-центра) и проработка более сложных, конкретных, требующих разбора индивидуальных ситуаций граждан, требующих привлечения специалистов профильных РОИВ и дополнительного времени на рассмотрение.

Также в рамках горячей линии мы помогаем гражданам выяснить наличие их населённого пункта в планах социальной газификации, в программе подведения магистрального газа до не газифицированных до сих пор населённых пунктов (подведение газопроводов до населённых пунктов проводится, например, в рамках инвестиционных программ ПАО «Газпром», региональных программ газификации, программы комплексного развития сельских территорий Минсельхоза России и часто гражданам своими силами разобраться в этих планах бывает сложно), обоснованность размера платы за работы по подключению внутри земельного участка заявителя и многие другие вопросы.

Безусловно, не на все задаваемые гражданами вопросы есть устраивающие их ответы. Например, социальная газификация на территории дачных посёлков и СНТ проводится со значительными оговорками и ограничениями, проблемы возникают и при газификации домовладений, на которые отсутствуют правоустанавливающие документы или которые расположены не на землях населённых пунктов, а на землях других категорий (например, лесного фонда или сельхоз назначения), а также при заказе гражданами работ по подключению к газу без оформления договорных отношений с исполнителями и т.п.

Однако основная масса проблем граждан по газификации всё-таки имеет конструктивное решение и горячая линия ОНФ может помочь быстрее его найти. Для этого нужно всего лишь набрать бесплатный номер 8(800)200-34-11 и в цифровом меню выбрать 1.

«В Ленинградской области продолжается мониторинг цен на газовое оборудование. За время его проведения рост стоимости не зафиксирован. Также активисты проверяют наличие газовых плит и котлов и их доступность для населения. Основную часть оборудования люди приобретают через интернет, вместе с тем техника представлена и в специализированных магазинах», - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ленинградской области Дмитрий Кулагин.