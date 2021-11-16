Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области обсудят на Координационном совете

Планируется участие заместителя председателя
правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.
В повестку включено обсуждение новых ориентиров
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской
области до 2030 года, возможности электронных сервисов для участия
предпринимателей в государственных и муниципальных закупках Ленинградской
области.
Также будет рассмотрен вопрос вовлечения малого и
среднего бизнеса в обучение кадров рабочим специальностям, востребованным в
регионе и использование бывших оздоровительных баз отдыха и лагерей для
развития туристической индустрии.
Трансляция мероприятия будет организована на
YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области по
ссылке https://www.youtube.com/watch?v=IsvOQIapIic