Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области обсудят на Координационном совете

Планируется участие заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.

В повестку включено обсуждение новых ориентиров Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года, возможности электронных сервисов для участия предпринимателей в государственных и муниципальных закупках Ленинградской области.

Также будет рассмотрен вопрос вовлечения малого и среднего бизнеса в обучение кадров рабочим специальностям, востребованным в регионе и использование бывших оздоровительных баз отдыха и лагерей для развития туристической индустрии.

Трансляция мероприятия будет организована на YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=IsvOQIapIic