Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области обсудят на Координационном совете

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области обсудят на Координационном совете

17 ноября в 11.00 в онлайн формате состоится заседание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области.

Рубрики : Бизнес     16 Nov 2021

Планируется участие заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.

В повестку включено обсуждение новых ориентиров Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года, возможности электронных сервисов для участия предпринимателей в государственных и муниципальных закупках Ленинградской области.

Также будет рассмотрен вопрос вовлечения малого и среднего бизнеса в обучение кадров рабочим специальностям, востребованным в регионе и использование бывших оздоровительных баз отдыха и лагерей для развития туристической индустрии.

Трансляция мероприятия будет организована на YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=IsvOQIapIic

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+