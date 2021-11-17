ТОП-5 причин, по которым стоит воспользоваться микрозаймом в городе

Оформлением
микрозаймов занимаются МФО – микрофинансовые организации, которые действуют в
рамках правового поля, каждая устанавливает свои условия кредитования. При
этом, условия погашения долга в большинстве случаев сугубо индивидуальны. В
отличие от банковского потребительского кредита микрозайм выдается на
непродолжительный срок.
5 причин
воспользоваться
Микрозаймы обладают
широким спектром весомых преимуществ. По сравнению с банковскими денежными
ссудами они пользуются гораздо большим спросом. В МФО обращаются в силу
следующих причин
1.
Нет возможности ждать решения банка и собирать необходимые
документы.
2.
Наличие открытых просрочек и плохая кредитная история не
дают возможности оформить кредит в банке.
3.
Нет времени на визит в отделение МФО из-за плотного рабочего
графика.
4.
Требуется небольшая ссуда на
короткий промежуток времени, долгосрочные кредитные обязательства не актуальны.
5.
Нет возможности найти поручителей и обеспечить кредит
залогом для обращения в банк.
Что
предлагают
Микрофинансовые
организации предоставляют кредиты на максимально выгодных условиях, не требуя
справки о доходах и документов, подтверждающих официальное трудоустройство.
Современные МФО
предлагают
· Надежную
систему защиты персональных сведений заемщиков. Благодаря этому любой клиент
может быть уверен в сохранности своих данных. Конфиденциальная информация не
может быть перехвачена третьими лицами.
· Прозрачность
заключаемых сделок. Все кредиты и механизм их расчет отображаются в личном
кабинете заемщика. Правильность расчета комиссии можно просчитать
самостоятельно, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Заемщик может отследить
все операции, проводимые по счету.
· Отсутствие
комиссий. Погашать микрозаймы можно частями раньше установленного срока. В этом
случае заемщику не придется платить процент или штраф.
· Удобный
график работы. Подать запрос на микроссуду можно в любое время суток. Например:
после работы или учебы.
Прежде чем оформить
микрозайм, важно выбрать надежную МФО с безупречной репутацией и большим
количеством положительных отзывов.