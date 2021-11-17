ТОП-5 причин, по которым стоит воспользоваться микрозаймом в городе

Оформлением микрозаймов занимаются МФО – микрофинансовые организации, которые действуют в рамках правового поля, каждая устанавливает свои условия кредитования. При этом, условия погашения долга в большинстве случаев сугубо индивидуальны. В отличие от банковского потребительского кредита микрозайм выдается на непродолжительный срок.

5 причин воспользоваться

Микрозаймы обладают широким спектром весомых преимуществ. По сравнению с банковскими денежными ссудами они пользуются гораздо большим спросом. В МФО обращаются в силу следующих причин

1. Нет возможности ждать решения банка и собирать необходимые документы.

2. Наличие открытых просрочек и плохая кредитная история не дают возможности оформить кредит в банке.

3. Нет времени на визит в отделение МФО из-за плотного рабочего графика.

4. Требуется небольшая ссуда на короткий промежуток времени, долгосрочные кредитные обязательства не актуальны.

5. Нет возможности найти поручителей и обеспечить кредит залогом для обращения в банк.

Что предлагают

Микрофинансовые организации предоставляют кредиты на максимально выгодных условиях, не требуя справки о доходах и документов, подтверждающих официальное трудоустройство.

Современные МФО предлагают

· Надежную систему защиты персональных сведений заемщиков. Благодаря этому любой клиент может быть уверен в сохранности своих данных. Конфиденциальная информация не может быть перехвачена третьими лицами.

· Прозрачность заключаемых сделок. Все кредиты и механизм их расчет отображаются в личном кабинете заемщика. Правильность расчета комиссии можно просчитать самостоятельно, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Заемщик может отследить все операции, проводимые по счету.

· Отсутствие комиссий. Погашать микрозаймы можно частями раньше установленного срока. В этом случае заемщику не придется платить процент или штраф.

· Удобный график работы. Подать запрос на микроссуду можно в любое время суток. Например: после работы или учебы.

Прежде чем оформить микрозайм, важно выбрать надежную МФО с безупречной репутацией и большим количеством положительных отзывов.