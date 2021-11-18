Инвестировали …в мошенничество

В Коммунарский отдел полиции обратился 64-летний местный житель, работающий водителем. В приложении «Тик-Ток» он нашел информацию о бирже. Перешел по ссылке, и на мобильный телефон ему поступил звонок с московского номера. Звонивший мужчина представился менеджером брокерской компании и предложил поучаствовать в торгах.

Следуя указаниям «менеджера», заявитель открыл счет в «Киви кошельке», создал кошелек «Биткойн», зарегистрировался в брокерской компании и зачислил на вновь созданный «Киви кошелек» 50 тысяч рублей. После нескольких операций деньги в сумме 50 тысяч рублей вернулись на карту.

Для получения выгоды «менеджер» предложил положить более крупную сумму. А для этого оформить кредит.

Новоиспеченный инвестор взял в «Почта Банке» кредит на сумму 617 тысяч рублей и перечислил на разные счета. Потом оформил кредит в «Тинькофф Банке» на 975 тысяч рублей. И тоже по указанию «менеджера» перевел на разные номера счетов. После перевода всех денег в его аккаунте в брокерской компании появилась сумма – 21740 долларов США. Но данные средства гражданин не может вывести из программы.

Общий ущерб составил 1 млн 592 тысячи рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

42-летняя жительница Гатчины хотела подзаработать на банковских инвестициях и поучаствовать в торгах. Женщина стала жертвой мошеннической рекламы. Ущерб составил, без малого, полмиллиона рублей.

В ночь на 14-е ноября в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от гражданки, проживающей на Аэродроме. В интернете она увидела рекламу инвестиций банка и купилась. Она подала заявку, после чего с ней связалась девушка, помогла зарегистрироваться на сайте и сказала, что для торгов надо положить первый взнос на «Киви кошелек».

Женщина выполнила условия «банка» – положила на чужой счет более 490 тысяч рублей. А выигрыша так и не получила.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в значительном размере».





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