Инвестировали …в мошенничество

В Коммунарский отдел
полиции обратился 64-летний местный житель, работающий водителем. В приложении
«Тик-Ток» он нашел информацию о бирже. Перешел по ссылке, и на мобильный
телефон ему поступил звонок с московского номера. Звонивший мужчина
представился менеджером брокерской компании и предложил поучаствовать в торгах.
Следуя указаниям
«менеджера», заявитель открыл счет в «Киви кошельке», создал кошелек «Биткойн»,
зарегистрировался в брокерской компании и зачислил на вновь созданный «Киви
кошелек» 50 тысяч рублей. После
нескольких операций деньги в сумме 50 тысяч рублей вернулись на карту.
Для получения выгоды
«менеджер» предложил положить более крупную сумму. А для этого оформить кредит.
Новоиспеченный инвестор
взял в «Почта Банке» кредит на сумму 617 тысяч рублей и перечислил на разные
счета. Потом оформил кредит в «Тинькофф Банке» на 975 тысяч рублей. И тоже по
указанию «менеджера» перевел на разные номера счетов. После перевода всех денег
в его аккаунте в брокерской компании появилась сумма – 21740 долларов США. Но
данные средства гражданин не может вывести из программы.
Общий ущерб составил 1
млн 592 тысячи рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере
возбуждено уголовное дело.
42-летняя жительница
Гатчины хотела подзаработать на банковских инвестициях и поучаствовать в
торгах. Женщина стала жертвой мошеннической рекламы. Ущерб составил, без
малого, полмиллиона рублей.
В ночь на 14-е ноября в
УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от гражданки, проживающей
на Аэродроме. В интернете она увидела рекламу инвестиций банка и купилась. Она
подала заявку, после чего с ней связалась девушка, помогла зарегистрироваться
на сайте и сказала, что для торгов надо положить первый взнос на «Киви
кошелек».
Женщина выполнила условия
«банка» – положила на чужой счет более 490 тысяч рублей. А выигрыша так и не
получила.
Возбуждено уголовное дело
по статье «мошенничество в значительном размере».
Фото pixabay.com