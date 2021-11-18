Как выбрать форекс-посредника

От брокера зависит очень многое, в том числе и безопасность торговли. Каждый ответственный брокер предоставляет своим зарегистрированным клиентам гарантии безопасности открытых ордеров, обеспечивает их быстрое открытие/закрытие. Это очень важный фактор, от которого зависит, насколько своевременно трейдер сможет исполнять ордера. Ведь даже доля секунды на рынке форекс может радикально изменить ситуацию. Если трейдер не успеет вовремя отреагировать, или команда закрытия/открытия ордера не сработает, можно потерять немалые деньги.

На что обратить внимание

Торговые операции на форекс-рынке осуществляются по определенной схеме. Прежде всего, трейдер выбирает посредника (например, FINMAX), который обязан обеспечить доступ к рынку и предоставить необходимые торговые инструменты. Затем он проходит регистрационную процедуру на выбранной платформе и создает свой профиль.

Следующим этапом является верификация аккаунта, которая проводится брокерской компании с целью проверки личности и уточнения платежных данных. После этого зарегистрированный пользователь пополняет депозит и может приступить к торговле. Среди критериев выбора брокерской площадки необходимо учесть следующие факторы:

- длительность существования компании;

- наличие лицензионной/регистрационной документации;

- актуальные отзывы настоящих пользователей;

- место в рейтинговых списках;

- разнообразие предоставляемых торговых инструментов;

- способы пополнения/вывода средств;

- скорость исполнения ордеров;

- качество предоставляемой торговой платформы.

Каждый из перечисленных параметров должен быть тщательно проверен и изучен. В случае отсутствия регистрационной/лицензионной документации, доверять брокеру нельзя. Например, компания FINMAX предлагает посетителям своего официального портала все регистрационные и лицензионные документы. Однако, чтобы приступить к торговле через этого брокера, минимальный депозит трейдера должен составлять 250 долларов.

Размер минимального депозита

Одним из важнейших моментов при выборе брокерской компании является размер первоначального депозита. Действующие брокеры предлагают разные суммы для первоначального пополнения счета. Например, у Binarycent она составляет $250, а у XM – всего 5 долларов. Все зависит от типа счета и брокерской компании. Следовательно, если вы не хотите вносить лишние деньги, лучше воспользоваться услугами брокерских платформ, предлагающих более низкий денежный порог для входа на валютный рынок.