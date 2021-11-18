В школе Дружной Горки отремонтировали спортзал

В школе Дружной Горки отремонтировали спортзал

В Дружногорской школе завершился ремонт спортивного зала в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Рубрики : Спорт     18 Nov 2021

В ходе ремонта строители заменили половое покрытие, выровняли и покрасили потолок, стены, установили новые двери, также были смонтированы новые шведские стенки, баскетбольные щиты и волейбольная сетка.

В ходе рабочей поездки глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим высоко оценила качество выполненных работ, отметив, что заниматься физкультурой в комфортных условиях намного интереснее и удобнее.

В 2021 году ремонтные работы также проводились в спортивных залах Коммунарской школы № 2 и Вырицкой школы № 1. В прошлом году в проект попали Высокоключевая, Никольская и Пламенская школы. Во всех образовательных учреждениях, где были обновлены спортзалы, созданы школьные спортивные клубы.


Фото пресс-службы администрации Гатчинского района

 

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