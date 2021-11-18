В школе Дружной Горки отремонтировали спортзал

В
ходе ремонта строители заменили половое покрытие, выровняли и покрасили
потолок, стены, установили новые двери, также были смонтированы новые шведские
стенки, баскетбольные щиты и волейбольная сетка.
В
ходе рабочей поездки глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим
высоко оценила качество выполненных работ, отметив, что заниматься физкультурой
в комфортных условиях намного интереснее и удобнее.
В
2021 году ремонтные работы также проводились в спортивных залах Коммунарской школы
№ 2 и Вырицкой школы № 1. В прошлом году в проект попали Высокоключевая, Никольская
и Пламенская школы. Во всех образовательных учреждениях, где были обновлены
спортзалы, созданы школьные спортивные клубы.
Фото
пресс-службы администрации Гатчинского района