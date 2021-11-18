За красивыми тиграми – в Вырицу

На фабрике «Узор» к Новому году начинают готовиться заранее, и каждый год обязательно радуют новым ассортиментом.

- К Новому году мы обновляем сувенирный и подарочный ассортимент, - рассказывает президент АО «Узор» Иван Козлов. - За 10 месяцев текущего года разработали и внедрили в производство 77 новых видов и рисунков. В их числе новогодняя продукция: календари с символом года, подушки, салфетки, прихватки, скатерти, дорожки и много другой необходимой в быту и радующей глаз продукции.

По восточному календарю символ 2022 года - тигр. Вырицкие художники разработали 11 видов гобеленовых календарей с символом года – на любой вкус. Не хотите весь год смотреть на тигра? Выбирайте другой календарь – их еще 30 видов.

Такой же подход и к остальной сувенирной предновогодней продукции: есть изделия с символом года – особенно популярны прихватки, салфетки, фартуки, подушки, косметички, сумочки (от шопперов до небольших для мобильных телефонов). А можно выбрать и другой рисунок – глаз есть, на что положить.

Нынешний год для фабрики «Узор» выдался непростым.

- В связи с пандемией произошло резкое изменение в структуре выпускаемой продукции, - делится Иван Григорьевич. - Весь год отсутствуют заказы от РЖД, есть простои из-за пандемии, значительно увеличилось количество больничных листов. Но коллектив в числе первых прошел вакцинацию и получил паспорт коллективного иммунитета к COVID-19. На сегодня найдена замена ассортименту, который выбыл из производства. Пока идет внедрение и отработка технологий, поэтому за 10 месяцев есть падение как в натуральном, так и в стоимостном выражении, порядка 15 % к прошлому году.

Трудности в экономике не сказались на социальном благополучии коллектива. Все социальные программы сохранены, в том числе и обеды для работников. К слову, с наступлением холодов, кроме традиционных продуктов, повышающих иммунитет (чеснок, лук, хрен, аджика), в столовой стали выдавать сало. Коллектив оценил новинку меню.

Продукцию вырицкой фабрики «Узор» можно приобрести в фирменных магазинах:

1. п. Вырица, Коммунальный проспект, дом 5, тел. 8(81371) 49-067.

2. п. Вырица, ул. Оредежская, дом 2, тел. 8(81371) 50-354.

3. г. Санкт-Петербург, проспект Пятилеток, дом 9, корп.1, тел. 8 (812) 440-99-78.

В Гатчине продукция фабрики представлена в магазине «Книги» на улице Соборной, д. 4/9 и в «Лавке художников» на ул. Чкалова, д.79, а также в сувенирном магазине Гатчинского дворца.





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