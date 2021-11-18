За красивыми тиграми – в Вырицу

На фабрике «Узор» к
Новому году начинают готовиться заранее, и каждый год обязательно радуют новым
ассортиментом.
- К Новому году мы
обновляем сувенирный и подарочный ассортимент, - рассказывает президент АО
«Узор» Иван Козлов. - За 10 месяцев текущего года разработали и внедрили в
производство 77 новых видов и рисунков. В их числе новогодняя продукция: календари
с символом года, подушки, салфетки, прихватки, скатерти, дорожки и много другой
необходимой в быту и радующей глаз продукции.
По восточному календарю
символ 2022 года - тигр. Вырицкие художники разработали 11 видов гобеленовых
календарей с символом года – на любой вкус. Не хотите весь год смотреть на
тигра? Выбирайте другой календарь – их еще 30 видов.
Такой же подход и к
остальной сувенирной предновогодней продукции: есть изделия с символом года –
особенно популярны прихватки, салфетки, фартуки, подушки, косметички, сумочки
(от шопперов до небольших для мобильных телефонов). А можно выбрать и другой
рисунок – глаз есть, на что положить.
Нынешний год для фабрики
«Узор» выдался непростым.
- В связи с пандемией
произошло резкое изменение в структуре выпускаемой продукции, - делится Иван
Григорьевич. - Весь год отсутствуют заказы от РЖД, есть простои из-за пандемии,
значительно увеличилось количество больничных листов. Но коллектив в числе
первых прошел вакцинацию и получил паспорт коллективного иммунитета к COVID-19.
На сегодня найдена замена ассортименту, который выбыл из производства. Пока
идет внедрение и отработка технологий, поэтому за 10 месяцев есть падение как в
натуральном, так и в стоимостном выражении, порядка 15 % к прошлому году.
Трудности в экономике не
сказались на социальном благополучии коллектива. Все социальные программы
сохранены, в том числе и обеды для работников. К слову, с наступлением холодов,
кроме традиционных продуктов, повышающих иммунитет (чеснок, лук, хрен, аджика),
в столовой стали выдавать сало. Коллектив оценил новинку меню.
Продукцию
вырицкой фабрики «Узор» можно приобрести в фирменных магазинах:
1. п. Вырица,
Коммунальный проспект, дом 5, тел. 8(81371) 49-067.
2. п. Вырица, ул.
Оредежская, дом 2, тел. 8(81371) 50-354.
3. г. Санкт-Петербург,
проспект Пятилеток, дом 9, корп.1, тел. 8 (812) 440-99-78.
В Гатчине продукция
фабрики представлена в магазине «Книги» на улице Соборной, д. 4/9 и в «Лавке
художников» на ул. Чкалова, д.79, а также в сувенирном магазине Гатчинского
дворца.
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